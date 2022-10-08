國慶日即將到來，前總統馬英九在臉書PO文，國慶日看板不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為英文名稱。台北市長柯文哲昨也表達認同「好歹中華民國留在上面」，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今也表態今年是中華民國的國慶，中華民國就是中華民國，沒有什麼好討論的。

黃珊珊今上午前往艋舺青山宮參拜，會後受訪表示，中華民國的國慶，中華民國不在文字上有點奇怪，因為我們是中華民國憲法、中華民國的國慶，黃珊珊認為，不需要搞小動作造成國內的爭議，或是做特殊訴求，國慶就是國慶，中華民國就是中華民國，沒有什麼好討論的

另全球首富特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）近日接受《金融時報》訪問，竟提議為防止台海衝突，應把台灣變成「中國一個特別行政區」。對此黃珊珊怒批「一個外國人在那邊說三道四我們幹嘛理他？」，強調台灣有自己的主權，這個外國人（馬斯克）在大陸有很大的市場，他講他的，不必理會。

而台北市長柯文哲今不約而同也被問起這個問題，柯僅表示，他講他的我們做我們的，活在世界上人家講什麼都要回應，台灣是獨立自主的國家，該怎麼辦就怎麼辦。