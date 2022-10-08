被封為日文女神的長瀨昆妮人美、有性感身材，又非常有話題性，加上是直播主連千毅的愛將，因此一炮而紅，先前兩人傳出有心結，長瀨昆妮當眾含淚離開鏡頭前，幸好雙方又和好。最近長瀨昆妮宣布將推出大尺度2023年桌曆，可見她另外上傳一張穿著低胸上衣彎腰玩足球台的照片，引來網友直呼太辣。

長瀨昆妮平時常在社群網站發辣照當作粉絲福利，擁有F級上圍的她，每每穿上布料少的衣物總讓粉絲血脈賁張，上月她疑似宣布脫單，分享自己到餐廳的照片，寫下：「我最近變重了，因為心裡多個你」，「我的願望很簡單，希望每晚不孤單」，而桌上蛋糕還寫下：「週年快樂」，疑似正和男友慶祝，事後她才修改文案，解釋說：「慶祝直播生活滿1年啦」。

最近原住民歌手巴大雄爆紅，以一曲〈可不可以放進去一下下就好〉MV引來網友瘋傳，當中還請到鐵肺天后A-Lin還客串女主角，如今已經超過200萬點閱量，連千毅看中他的人氣，便找巴大雄來直播，現場演唱神曲，引來9000多名網友上線觀看，而事後長瀨昆妮曬出和巴大雄合影，吸引眾多網友留言用神曲歌名調侃。

近期長瀨昆妮曬出自己玩足球台的影音，問說：「你們有看到球嗎？」，胸前事業線與半球超吸睛，粉絲回應：「看到了很美的球」、「我的眼中看到的不是球，是位美麗的老師」、「都被妳拿走了怎麼玩？」、「這球不成比例呀」。而她跟宣布要跟啦啦隊女神們拚人氣，推出大尺度桌曆，並要開簽名會，引來粉絲暴動留言想參與。