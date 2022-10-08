台北市長選戰升溫，國民黨參選人蔣萬安昨稱抗中保台是民進黨「選舉的咒語」，民進黨參選人陳時中批蔣「侮辱本地人智慧」。蔣萬安今天藏不住怒火，回嗆侮辱本地人是從防疫前線落跑；侮辱台灣人智慧是只會念抗中保台咒語，卻不懂如何深耕台灣、建設台灣。

對於陳時中的說法，蔣萬安今天上午參加北市議員闕枚莎競總成立大會時回擊，「破壞民主的是關掉電視台，破壞民主的是汙衊自由學風的台大；侮辱本地人是從防疫前線落跑，侮辱台灣人智慧是只會念抗中保台咒語，卻不懂如何深耕台灣、建設台灣。」

蔣萬安強調，「我愛中華民國 ，我是正港的台灣人，我不念咒語，我懂務實的愛台灣、愛台北。」

此外，電視台即將在11月5日舉辦台北市長辯論會，無黨籍參選人黃珊珊喊話提出願景，不要打高空。蔣萬安說，他會告訴市民朋友對台北市政未來擘畫方向、態度，在有限時間做最好論述，讓市民朋友了解，他持續端出的政策牛肉符合大家的需求，讓他成為市民最好的選擇。