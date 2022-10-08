PTT網友發文、回應。（圖／截自PTT論壇）

民眾黨新竹市長候選人高虹安遭綠營猛攻學歷及資策會爭議，一路從美國辛辛那提大學博士論文抄襲，打到戰學歷、補習上台大、特權上北一女、非北一女樂儀隊，引發各界撻伐。PTT論壇網友直言「民進黨打高虹安已經打到快沒招了」，掀起熱烈討論；有網友則稱綠營如今已進入「無招勝有招」境界，反正「沒招就自己創招」，此說法獲讚「神回」。

網友昨（7）日在PTT論壇發表《民進黨打高虹安已經打到快沒招了》一文，內文諷刺道，民進黨對高虹安真的是「疼愛有加」，為了力保她選上新竹市長，真是用心輔選、無所不用其極，先打她論文再打她學歷，然後資策會也插一腳，現在還打她不是北一女旗隊的成員，真的是愈打就讓高愈有勝算，其他兩個乾脆都洗洗睡好了。旗隊的事應該很快就落幕了，但選戰還有近2個月，該怎麼助選比較好呢？期待民進黨未來的猛料。

有網友回應，民進黨現在早就進入「無招勝有招」的境界，反正沒招就自己創招，或是採用「見招拆招」的「無心無我無臉」的不要臉的境界。該名網友並詢問大家：「我這樣說，中肯嗎？」

此文引發熱烈討論，網友紛紛湧入留言：「是進入這種階段了沒錯」、「見山不是山」、「真的無招勝有招」、「下一輪可能要打高虹安在北一女沒全勤了」、「高虹安讀北一女時跟朋友出去玩，大概也會被拿出來打了」、「爭議連環爆》高虹安公費赴美期間 多次偕家人出遊」、「民進黨真的是最佳助選團」、「反諷得真有哏，笑死」。