命運若像風 飄

掛念若像河 流

名字像花落佇島上

欲叼位去 無人通講

寄望甘有通 肖想

佇無邊無岸的牆

遮有一群 斷翅的鳥

對叼位來 無人會知

燒啊燒啊無價值的名份

念啊念啊攏 仝款的身份

雙腳行向 無盡尾的路程

新生的人 攏帶著舊傷痕

寫 思念的日子外多

寫 錯過的青春 誰賠

閣卡驕傲 換來一身的風霜

湠入夢中 紡見的笑容

行 自由的路猶外長

行 自由的歌聲袂斷

閣卡黒暗 嘛總有一點光

照入心內 永遠的所在⋯

《永遠的所在》曹雅雯/詞.曲.演唱

這是一個什麼樣的時代，《綠島小夜曲》變了調！？為什麼好山好水，煞那間成為人間煉獄！？我也曾是用功的學生、熱愛藝術的女人，更是孩子的媽媽，如果我早生了幾2、30年，就趕上那個時代，像我們這樣直言不諱的人，後果真的不敢設想。

前幾年，常常驕傲地告訴大陸的朋友，台灣很好，很自由，最可貴在於，你可以有夢，而且允許用你的方法去逐夢、圓夢。縱使自己還是辛苦的個體戶，但一路打拼，心想事成，精神很愉悅。

然而，10月6日看了《流麻溝十五號》 試映會，我在觀念上必須作修正：「選對時間出生」，否則很可能就是，灰飛煙滅，人命不保，家庭破碎，淪為黃泉路上的孤魂野鬼。

閲讀了文字工作者曹欽榮的《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》，心裡受到極大撞擊，印象最深刻的是無辜女史施水環（1926年9月15日－1956年7月24日），被以「匪諜案」槍決。

施水環是台南人，在1950年代初期，任職台北郵電局，只因受到台大畢業的弟弟施至成牽連。施至成也因為莫名其妙的「台大支部案」，逃亡兩年，一直躲在施水環宿舍天花板內，施水環因為保護弟弟，再加上在台北郵局服務時，認識同事錢靜芝、丁窈窕，就這樣被牽連「郵電支部案」，1954年7月19日被捕。

疼愛弟弟、孝順母親的施水環，自1954年10月1日至1956年7月24日（槍決日），刑囚於台北軍法處19個月，她前後寄出68封家書，述說對家人殷切的思念。施家寡母在子女都受「莫虛有」的政治罪名牽連下，心力交瘁，信靠著上帝，給予獄中女兒的信仰支柱。

施水環在寄出第69封空白信之後，就被以「中國共產黨在台間諜」，槍決身亡，成為孤魂，她至愛的弟弟施至成，下落成謎，在當時可能已經遭到不測，30歲的花樣年華，就這樣香消玉殞。擱下565頁厚的《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》，我無語問蒼天。

6日試映上《流麻溝十五號》 ，正是改編自曹欽榮的《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》一書，講述的正是1950 年代女性政治受難者，到綠島集中營進行「思想再教育」的真實血淚故事。

電影中，刻畫3位不同年齡與身份的女性，包括優秀的中學生，畫得一手好素描，對未來滿滿憧憬、才華洋溢的現代舞者，肢體容顏全是夢、還有好學上進、古道熱腸年輕母親，她們就因為讀了幾本書、唱了幾首歌，或只是追求正義的情懷，就一同「被消失」，運到火燒島服刑，她們被抹去名字，改以編號代稱，共同戶籍所在地是「流麻溝十五號」。

其實，「流麻溝」是綠島上山泉噴湧的水源地，有著清徹甘甜水質，可是卻成為長達40年以上關押政治犯紀錄的代名詞，曾出現過在綠島的政治犯，跟當地住民人數相當。綠島又名火燒島，因此代表了台灣白色恐怖最具象徵性的集體記憶。

不只是上了年紀的人，對這段無法忘懷的白色恐佈歲月，感到興趣，接受自由民主洗禮的年輕世代，也十分好奇。昨天是《流麻溝十五號》電影的試映會，萬華區成都路國賓影城，人潮湧現，排起長龍，人人爭看新戲。

久違的出品人姚文智，一身黑衣，帶著棒球帽，褪去政治風華，低調轉身為電影人。他介紹《流麻溝十五號》是部政治電影、也是女性電影，更是人權電影，是一部台灣人應該看的電影。

該片英文名字叫「Untold History 」，好不容易透過田調、書寫、電影的拍攝，把暗黑歷史說出，姚文智認為，今天的台灣，已站在世界的最前線，台灣人的歷史與價值，應該被彰顯出來。

試映會就從一群女囚，被繫著繩索，從下船推擠落水、狼狽濕身開始。「火燒島到了」、「台灣遠了」女囚悲悽的眼神，回望著咫尺天涯的家鄉。

由於電影海報，盡是年輕臉孔，從導演到演員，看起來都是新世代，原來十分擔心他們太年輕，涉世未深，無法理解人間事，扛不起暗黑大時代的沈重苦難，可是結果並不是那樣，各個演員，滿滿的內心戲，肢體語言豐富，電影從頭到尾，處在悲悽驚恐之中，令人不安又不捨。

例如，電影裡飾演「編號 139」嚴水霞的演員徐麗雯，在試映會現場和觀眾分享她個人的3個感懷。她說，第一次跟導演周美玲談完話電影劇本，那時都還沒有決定誰要演誰；結束之後，徐麗雯就迷路了，走著走著，到了大稻埕的長老教會，她莫名就在教會門口淚流滿面，那時候她還不知道，嚴水霞即將來到她身邊。其次，徐麗雯在做演員功課時，有一個下午她到六張犁的墓園去發呆，那時候有隻蝴蝶，停在一個刻著『不詳』的墓碑上面，心領神會就在定格的畫面中。第三件事是徐麗雯在綠島，去到燕子洞拍攝前，先去當地的信仰中心觀音洞，求了一張籤，籤文最後一句寫著，『若得冤屈，終得平反』，讓她雞皮疙瘩都跑出來。

徐麗雯演活了嚴水霞的角色中的知性、正義、擇善固執、還有熱愛生命、義無反顧。身為年輕媽媽，卻因囚牢，必須面對疏離冷漠、不願喊她媽媽的雛子，還有捨不得她落難、要她認罪求生的老父親。縱使心如刀割，嚴水霞卻依舊追求那份俯仰無愧於心的傲骨，令人潸然落淚。最後在羞辱、屈打、倒掛的凌遲下，嚴水霞求仁得仁，留下遺物是本伴隨她與囚女精神依慰的聖經，一封給至友未寄出的遺書。

擁有創作歌手、舞台劇演員、電影演員等跨界演出經驗的余佩真，在《流麻溝十五號》裡，純樸善良，她飾演被牽連入獄的高中生余杏惠，「編號 172」，她擅長紙筆速寫，留下許多悲情人物與場景，歷經折磨、死裡逃生，素雅天真與黑牢的詐澀陰險，成了強烈對比。

她說，時代如果可以溫柔一些，把人民捧在手心，取代用暴力，掐著人民的心臟，擰出血淚，那該有多好！？如果可以這樣，好山好水的這塊土地，不再有心碎、恐懼與死不瞑目。

演員連俞涵在《流麻溝十五號》裡，飾演「編號119」的舞者陳萍，是台灣現代舞先驅蔡瑞月的學生，她身材纎細、柔美出眾，舞姿曼妙。

在陰鬱的火燒島上，她一身紅舞衫，翩翩起舞的身影，令人拍案叫絕。然而，白天，她是女囚，挑水劈柴作苦活，一到深夜，她成為領導洩慾工具。來自靈魂出塵脫俗的本能，與後來軀體受姦淫的骯髒厭惡感，她陷在掙扎之中，痛不欲生。加上唯一親情所繫的妹妹，又遇不幸，陳萍頻臨崩潰，不知道自己為什麼在活。連俞涵演活了苟活與求生的無奈，令人心酸。

連俞涵幽幽地說，第一次看到這麼多人一起看《流麻溝十五號》，尢其在電影最後，看到很多義助電影的名字，讓她非常感動，並覺得每一個願意參與的人，都非常有勇氣。希望大家可以繼續散播這份勇氣，讓更多朋友走進電影院，認識《流麻溝十五號》，更認識那一代人，所受的苦難，走過的悲情大時代。

電影尾聲，由金曲台語歌后曹雅雯作詞作曲與演唱的《永遠的所在》，娓娓唱出悲情時代與多苦靈魂的嗚咽滄桑，句句血淚，令動容。

「閣卡黒暗、嘛總有一點光 ，讓我們在歌聲中，擁抱彼此」。這是曹雅雯第一次受邀為電影《流麻溝十五號》的委託創作曲，目前入圍了金馬獎「最佳原創電影歌曲」，下（11）19日要揭曉，第一手創作原音，感人肺腑，也助她一舉攻進金馬殿堂。

《流麻溝十五號》是姚文智退出政壇後，成立「湠臺灣電影公司」的首部作品。姚文智自嘲，從政與拍電影，初心都是一樣，希望為台灣多做點事，尋找信念、價值與希望。

他以「誠懇」形容幕前幕後工作者的心態，而該片，是台灣電影史上第一部根據史實，不迴避任何敏感禁忌，真正實踐『自由』而創作的電影。姚文智爽快留下手機號碼，他要媒體朋友，多宣揚電影的好，對於不好的，就是直接打電話給他，讓團隊檢討改善。

由於《流麻溝十五號》是講述1950年代女性政治受難者，到綠島集中營，進行「思想再教育」的真實故事，劇組團隊花了相當多的時間與心力，進行考證，拍攝成本粗估8千萬元，相較於一般時裝戲，至少要高出許多。

姚仁智透露，該題材倘若不拍，就一直會是台灣歷史與文化上的空白，他自己於2005年，曾擔任新聞局長，當時就發現，很少人願意拍攝時代劇，更別說觸碰到敏感題材，他認為台灣百年走過的坎坷，有許多動人的故事，應該有更多人投入拍攝、詮釋，留下更多證據。

姚仁智強調，籌資永遠是最辛苦的工作，因為題材敏感，讓部分人士卻步，募資時常常吃閉門羹，再加上疫情攪局，年中有些談好的投資，突然觀望，甚至收手，讓他痛苦不已。

由於電影最後，秀出長長的資助名單，姚文智說，群眾募資上每一位支持者，都像是天使般，無限感謝，他希望電影上映後，更多觀眾能買票進戲院支持。

《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》作者曹欽榮，以及姚文智的老朋友葉菊蘭、卓榮泰、管碧玲、李敏勇、陳時中⋯等，都親自出席電影試映會，表達他們對姚文智的支持，同時也對度過轉型、蛻變中的台灣社會，獻上祝福。

《流麻溝十五號》由導演周美玲執導，演員包括余佩真、連俞涵、徐麗雯、徐韜、莊岳等主演，本（10）月28日正式公開映，值得細細咀嚼。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：電影海報截圖。

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