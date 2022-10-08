台南市長選舉藍綠攻防加溫，國民黨台南市長參選人謝龍介7日公開檢舉台南市長黃偉哲在菜市場發50元消費券涉及賄選，遭黃偉哲競選總部發言人邱莉莉打臉是「振興券」，謝陣營8日追打消費券非振興券，要求邱莉莉退選道歉，邱莉莉回擊謝陣營見不得台南好，台南市經發局回應，消費券是台南市政府延續中央振興券方案的地方政策，當初在議會審理時，藍綠議員都相當支持。

黃偉哲7日到北區延平菜市場發送50元消費券，遭謝龍介陣營公開檢舉涉及賄選，黃偉哲競選總部隨即以發送的是經濟部6月決定發行「銅板快閃夠購go」的「振興券」打臉對手，提出一同在市場發券的也有藍營議員。

賄選爭議未因此休止，謝龍介競總發言人童小芸8日再回擊邱莉莉滿口謊言，根據經濟部的疫後振興市場活動，舉辦時間為今年7月，為期僅4周。根據活動辦法，傳統市場每周三、列管夜市每周六下午舉辦，黃偉哲是在10月且是周五發券。

童小芸回擊綠營，中央的振興券政策，民眾必須先在市場消費，再以「加購」方式購物，才能享有50元優惠，並非直接到市場發50元消費券。經濟部這項活動適用名單包括全台100家市場，台南有23家，就是沒有延平市場。她認為邱莉莉說謊成性，要求應退選道歉。

台南市經發局表示，謝龍介提出的問題是根據是經濟部振興方案，時間、地點與發送方式都由中央規定，台南市發出的50元消費券是台南市政府延續經濟部之後，自訂的地方振興政策，時間原定到10月，在議會要求下延續發放、地點包含台南市各公營與民營市場，已巡迴發送上百家，當初此案在台南市議會審議時，不分藍綠議員皆支持，甚至要求延續發券到明年。

邱莉莉8日回擊謝龍介才是「烏龍遶道」的高手，她表示，只要對刺激景氣、振興商圈有利，好的政策就應該延續，市民的福利不應該成為口水政爭的工具，這是府會的共識，謝龍介就是見不得台南好，硬是要將當天在場發券的藍、綠議員、商家與民眾都移送法辦嗎？