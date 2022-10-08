民進黨台北市長參選人陳時中稱有痛的人要跟他講，館長陳之漢昨天卻在直播中哭訴，自己真的有說了，結果引來側翼圍剿。國民黨台北市長參選人蔣萬安指出，民進黨利用側翼網軍鋪天蓋地的攻擊，已經造成網路上面的寒蟬效應。

蔣萬安今天上午出席北市議員闕枚莎競總成立大會，會前受訪說，民進黨利用側翼網軍鋪天蓋地的攻擊，已經造成網路上面的寒蟬效應，民進黨每次選舉就是府、院、黨、網、媒，暗黑式的一條龍方式進行選舉操作、議題攻擊，這次選舉更是變本加厲。

他表示，過去不管透過網軍、側翼、特定媒體人操作，民眾都無法接受，也感到不滿，在民主社會，就是用手中選票告訴民進黨，對於這樣惡質選舉操作模式，我們是唾棄的、不能接受。

不過，名嘴陳揮文認為萬華破口說並非陳時中講出，蔣萬安強調，陳時中的團隊就是直指萬華是破口，萬華人心中遠永得通，到現在為止都還沒有辦法復原，這點絕對捍衛萬華人心聲。他在疫情期間給予防疫物資，成立心理諮商服務，就是希望給予萬華民眾鄉親最大支持。