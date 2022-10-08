臉書許多謾罵、羞辱吳明達的貼文，警方查出是芳明館幫眾所為。（警方提供）

威震集團董事長吳明達，因涉殺人未遂、洗錢、組織犯罪，日前遭逮捕、羈押，但警方也查出案外案，芳明館幫眾因不滿吳買凶想狙殺老大黃清源，在臉書設立帳號，對吳進行各種謾罵和P圖羞辱，北市刑大查出黃清源的姪子、司機都有涉入，日前依妨害名譽、偽造文書將2人送辦。

檢警指出，2022年2月，吳試圖以500萬價格，買凶狙殺芳明館大哥，最後槍手倒戈芳明館並供出內情；4月27日，原本在天龍三溫暖工泉的林姓男子，持衝鋒槍前往芳明館據點「原生企業」掃射鐵門，事後林帶槍投案，兩事引發芳明館、威震集團間的衝突。

2月之後，芳明館幫眾不滿吳明達，開始在臉書創設各種帳號，對吳進行謾罵和指責，甚至還有幫吳舉辦告別式的照片，讓吳明達看了十分惱火，4日他遭檢警逮捕時，忍不住又抱怨此事，也要求警方查辦。

北市刑大6月時便已清查這些帳號，日前發現黃清源的18歲姪子、31歲的柳姓司機，就是中傷留言的發出者，日前將2人傳喚到案，2人都坦承做假帳號罵吳，表示是因不滿吳的言行，所以才會散布這些不實且帶有羞辱意味的貼文，警方後依妨害名譽、偽造文書函辦。

據了解，黃清源獲知姪子等人網路謾罵後，表示他自己不會用這些網路的東西，不知道他們做這些事，他認為很不應該，已經教訓過2人。