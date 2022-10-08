國民黨台南市長參選人謝龍介與議員張世賢一起步行走向競選總部。（李俊淇攝）

國民黨台南市長參選人謝龍介與議員張世賢參拜後前往競總會場。（李俊淇攝）

台南市第一選區議員張世賢為競選連任，今（8）日在白河區國光路舉行競總部成立大會，國民黨籍市長參選人謝龍介提前到場站台，針對發50元消費券的議題發表看法，謝表示，狀紙已經寫好了，整理資料將在這兩天到地檢署正式提告。

謝龍介一早就前往白河區店仔口福安宮發表演說，一旁同黨議員蔡育輝也陪同在旁。謝表示，這兩天，民眾可以開心去玩，但是地檢署不能休息，我狀紙寫好了，將會整理每次發消費券的時間及地點，另外再加上經濟部的公文一起送到地檢署。

謝龍介演說的同時，議員張世賢隊伍也行經到廟口，兩人一起參拜後，再跟隨的陣頭，一行前往競總會場，待了約20分鐘後，又繼續百廟祈福的行程，趕往白河湄州宮。

黃偉哲發言人邱莉莉議員指出，賄選指控屬烏龍爆料，經濟部從今年六月起，推動「銅板快閃夠購go」活動，台北、新北、台中及花蓮同步進行，議會審查預算期，不分黨派的肯定，還附帶決議明年續辦。