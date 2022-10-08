侯友宜說雖然嘉義縣是自己故鄉，但新北代表隊不用客氣，拿金牌比較重要。（呂健豪攝）

2022全民運動大會今（8）日起至10月13日在嘉義縣舉辦，為了替新北市代表隊加油打氣，市長侯友宜上午特別到板橋第一運動場授旗，期盼代表隊能奪得佳績，更期勉男子巧固球隊能成功挑戰8連霸，侯友宜還打趣地說，嘉義縣是我的故鄉，但是不用客氣，拿金牌比較重要。

2年一度的全民運今天登場，本屆在嘉義縣舉辦，新北市代表隊本屆派出隊職員共981人參加，部分競賽種類已提前比賽，統計至昨天為止，新北市已獲得7金5銀5銅的成績，除了突破以往的成績之外，更期望男子巧固球能成功挑戰8連霸。

新北市體育處補充，在男子組健力120公斤以上，田基森也要挑戰4連霸，女子慢壘、男子沙灘角力林銘軒、男子健力93公斤級楊晉嘉等，也都要挑戰3連霸的成績。而今天代表授旗的摔角選手洪毅志是男子第9級摔角選手，在本屆賽會也要挑戰金牌2連霸。

侯友宜致詞時表示，新北市擁有全台最多的18座國民運動中心，運動中心不僅是社區居民的健身房，也是代表隊選手的訓練基地，除了運動中心之外，到年底將會成運動天幕45座的目標，四處都能看到很多運動場所，讓大家養成一個良好的運動習慣。

侯友宜強調，新北市在全民運動方面，每年投下8000萬經費，培育更多人來參與不同種類的項目，今天特別來授旗更給選手加油打氣，希望能夠創造2年前52斤以上的佳績，雖然本屆在自己的故鄉嘉義縣舉辦，但他也向選手喊話：「不用給他客氣，拿金牌比較重要！」

除了侯友宜親自授旗以外，身兼新北市體育總會的理事長的新北市議長蔣根煌也親赴現場致贈加菜金給代表隊選手，勉勵代表隊能夠在本屆賽會旗開得勝。