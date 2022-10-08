資策會日前改口新竹市長參選人高虹安博士論文逾8成引用該會報告，後續可能提告，遭高回擊資策會期刊才6頁，怎麼可能8成雷同，根本是「政治力介入」。根據最新新竹市長參選人得票率預測，高虹安仍以38.51%領先，TPOC台灣議題研究中心分析曝兩大原因。

高虹安屢遭民進黨與側翼猛攻，從論文打到補習上台大，再造謠高靠插班進北一女，甚至連高虹安是不是樂儀旗隊都大肆操作，讓身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲痛批，民進黨加國家機器打高虹安一人。此外，針對博士論文爭議，資策會一改先前無侵權的說法，指論文引用該會報告逾8成，且沒註明出處，有侵犯著作權問題，資策會7日再出招，稱8成指的是該期刊內容有8成被複製到高的論文內，高虹安恐已逾越合理使用範圍。

對此，TPOC台灣議題研究中心7日在臉書貼出新竹市長參選人得票率預測，高虹安仍以38.51%領先，民進黨新竹市長參選人沈慧虹國民黨新竹市長參選人林耕仁則分別為33.17%、28.32%。TPOC台灣議題研究中心認為，資策會5日才改口稱，高虹安博士論文引用資策會研究論文高達8成，若高不處理將走法律程序，時隔兩日，高虹安得票率預測數值仍居第一，且沒有下滑，分析原因有兩個。

首先，TPOC台灣議題研究中心認為「綠營全黨打一人，令人反感」，綠營繼續傾巢出動，除了造謠高虹安靠特權進北一女，還說高未加入北一女樂儀旗隊，為了攻擊對手到喪心病狂、是非不分，實在難獲支持，這一點，從沈慧虹得票率預測數值沒有提升可以看得出來。第二大原因為「藍白聲援，正負聲量平衡」，高虹安被綠營修理，柯文哲、黃珊珊大力聲援外，國民黨也加入戰場給予奧援，藍白大力聲援，高虹安正負聲量得以平衡，藍營沒有落井下石，也是高虹安支持度沒有掉下來的原因，「這一點，從林耕仁的得票預測數值持續維持低檔可以看得出來」。