「隆順漁業集團」旗下的《順億鮪魚專賣店》，10/1在高雄仁武開設第18家店囉！這次的店型是2022推出的升級版新型態店型，結合了「鮪魚專賣店」、「The順億-私廚料理」、「順億超市」，提供更全面的鮪魚料理及各類新鮮食材。為了慶開幕，自10/1~12/31，《順億》推出「頂級野生南方黑鮪壽司買一送一」的活動，連續送92天誠意十足！

「隆順漁業集團」是台灣遠洋漁業的龍頭，《順億鮪魚專賣店》也是鮪魚老饕的心中首選！《順億鮪魚專賣店》於2008年在高雄前鎮成立第一家店，以供應最好的超低溫鮪魚為理念，堅持「漁場直送」、「嚴選食材」，所有鮪魚皆來自自家船隊所捕撈，並以零下60℃的超低溫技術鎖住魚肉最新鮮的狀態，讓顧客用鮪魚盡情陶醉在「海洋到餐桌的美味」，目前於全台共擁有18家門市。

《高雄仁武店》是《順億鮪魚專賣店》18家門市中的南部首家新型態店型，包含了「鮪魚專賣店」、「The順億-私廚料理」、「順億超市」。「鮪魚專賣店」以販售高品質的生食級鮪魚而聞名，「The順億-私廚料理」是由主廚及研發團隊，將鮪魚及各類頂級食材結合成只屬於「順億人」的獨特料理，「順億超市」則是販售《順億》引以為傲的生食級鮪魚及各類鮪魚食材、鮪魚食品，以及各種水產、農產及相關產品。

為了慶祝新店開幕，《高雄仁武店》不僅請來了舞獅與現場民眾同慶，還準備了精采的鮪魚切割秀，由日本顧問Kenji lnamura操刀，並在現場與大家講解鮪魚的部位及小知識。另外，除了延續《順億》傳統－內用鮪魚味噌湯免費續湯，10/1起在仁武店消費滿$1000的客人能獲得100元折價券、消費滿$1500再加贈品牌帆布袋，同時更加碼全台門市同慶，10/1~12/31 全台門市「頂級野生南方黑鮪壽司優惠價買一送一」，《順億超市》的的鮪魚食材、日本直送甜點還有不同優惠，很值得到店裡看看！