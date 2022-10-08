新北市三重警分局上月發生打錯人事件，被毆黃姓市民稱不敢再住在新北，新北市警局長黃宗仁也被警政署要求公開道歉，針對此案，監察院也已經立案。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城今表示，跟恩恩案一樣，新北市長侯友宜一邊說已尋求黃男的和解，又放任警察對黃男提告，分明是兩面手法，所以引起監察院關注。

李坤城說，黃先生已經表明不敢住新北市，就跟當初的恩恩爸一樣，在恩恩案事件後，對於侯團隊的冷血無情也感到心寒，所以恩恩爸說不敢再住在新北市；黃先生被毆打後，侯一句慰問的話也沒有，也沒有去看他，讓黃先生心寒不敢住新北市。

李坤城指出，監察院立案調查新北市政府的案件很多，包含金山小編過勞去世、衛生局女職員輕生案，都被調查糾正，恩恩案監察院也已約談新北市府團隊包含副市長層級，他希望三重警察打錯人案，能透過監察院立案調查還原事實真相。