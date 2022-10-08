國慶連假首日，國民黨新竹市長參選人林耕仁8日一早馬不停蹄到佛光山法寶寺參加活動，針對新竹棒球場事件，蘇貞昌說雪隧也是先通車再驗收，林耕仁批評執政黨就是死都不認錯、硬拗，市民絕不接受轉移焦點的說法。

林耕仁8日在市議員陳治雄、蕭志潔、顏政德、吳青山、鍾淑英、議員參選人徐美惠陪同下，先到佛光山法寶寺參加活動，隨後林耕仁也到新竹佑聖宮，參加都城隍爺銅鑄聖像安裝大典，為百姓祈福，祈願台灣社會國泰民安、風調雨順。

針對立委林奕華問蘇貞昌，新竹棒球場為何未驗收完成就開打，蘇貞昌舉例，雪隧也是先通車再驗收。對此，林耕仁痛批，執政黨就是「死都不認錯」，新竹棒球場花了12議員打2場就停賽，讓新竹蒙羞，卻無人負政治責任，還拿雪隧來類比，市民絕不接受轉移焦點的說法。

今早在佑聖宮活動上，林耕仁又再度和高虹安同框，林耕仁說，跑行程會碰到是無可厚非，參選人大家各自努力。至於外界盛傳竹市可能「藍白合」，林耕仁則強調，自己是國民黨唯一提名的參選人，國民黨在地方上也很團結，盼支持者為他加油，他也會為新竹拼出美好未來。

而針對執政黨以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作國慶英文名稱，林耕仁則認為，雙十國慶是值得慶祝的日子，當然是中華民國國慶，沒有其他的選項，執政者「欺世盜名」的態度，讓人失望。

林耕仁今早也在臉書公布舊城活化政策影片，主打北區政見。他說，林智堅執政8年，東門圓環失去昔日光環，因此，他提出舊城活化3支箭政策，從東門市場出發，借鏡台北市改造士東市場、西寧市場經驗，打造明亮整潔空間，引進創意等元素，創造青年創業的環境，盼讓東門市場重生。