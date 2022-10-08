據澎湃新聞報導，《萬里歸途》、《平凡英雄》、《鋼鐵意志》、《搜救》等四部影片，今年撐起了主旋律唱主角的大陸十一國慶檔，截至10月7日23時，今年的十一國慶檔票房（10月1日-10月7日）以14.98億（人民幣，下同）收官，共吸引觀影人次超過3614萬，場次271萬餘場。

相比於往年大陸十一國慶檔的「百花齊放」，今年大陸國慶檔的影片類型上的確略顯單一，儘管幾部電影都在主題框架內做了各自類型化的延伸和表達，通過講述各行各業平凡英雄的事跡感動了觀眾，感官上也依照電影敘事所追尋的規律讓電影好看和感人。

《萬里歸途》是手無寸鐵的外交官在海外動蕩戰場上，以自身智勇為同胞鋪就回家路的驚險旅途，講述不為人知的外交人員真實狀態的同時，以完備的電影工業揉合了戰爭、公路等類型元素；《平凡英雄》講述一個個堅守自身平凡崗位的普通人以愛和擔當串聯起的生命接力，緊張的節奏讓一個觀眾已知結局的故事自始至終貫穿著緊張和揪心；10月3日上映的《搜救》，在一場對失蹤兒童的搜救故事表面之下，更深層次地討論了家庭問題、父子關係等主題。

最終，僅有一部講述撤僑題材的《萬里歸途》，真正做到了口碑與票房的雙收。截至10月7日23時許，由饒曉志導演，張譯、王俊凱主演的《萬里歸途》累計票房突破10.83億，位列今年電影票房榜第六位。該片總觀影人次已超過2500萬，以絕對優勢貢獻了整個大陸國慶假期三分之二的票房，在各大網路平台的評分中也均處領先地位。

今年大陸國慶檔有三部動畫上映，其中《新大頭兒子和小頭爸爸5》獲得6691萬票房，成為今年國慶檔最賣座動畫。密鑰延期的《哥，你好》、《新神榜：楊戩》、《獨行月球》等影片都在這個大陸國慶檔實現了長線放映，為觀眾提供了更為豐富的觀影選擇。中秋檔票房冠軍《哥，你好》獲得大陸國慶檔票房第三的成績；暑期檔後期上映的《新神榜：楊戩》的票房，也超過了此次檔期中《鋼鐵意志》、《搜救》等新片。

作為一年中電影市場最重要的大檔期，大陸國慶檔一直是各家電影公司選擇「重頭戲」的好時機。業內人士分析，由於真正爆款影片的缺乏，今年大陸國慶檔未能誕生如此前「我和」三部曲、《長津湖》、《姜子牙》、《中國機長》等大幅拉動大盤熱度的頭部影片。

此外，今年的「極限定檔」也影響了影片的宣發節奏。往年早早開啓預售，提前點映、主創參與路演宣傳，經過精心設計的物料釋放，都能讓觀眾提前對影片進行「種草」，對大陸國慶期間的觀影行程作出規劃，而今年臨近黃金周遲遲未確定的片單，讓影院和片方都沒能為影片與觀眾的見面做好充足準備。

依照往年慣例，大陸國慶檔之後到賀歲檔來臨之前，電影市場大概率會進入「淡季」，從目前定檔的一些新片來看，尚未有哪部影片存在改變市場現狀的可能。從目前口碑出圈和發酵程度來看，在較長一段時間內，《萬里歸途》仍將是觀眾在影院的主流選擇。