年底台中市長選戰引發各界關注。一份最新網路民調顯示，看好現任市長盧秀燕繼續連任者高達77.2%，大勝看好民進黨候選人蔡其昌的11.7%、無黨籍候選人陳美妃的2.6%；盧、蔡看好度差距達65.5個百分點極為懸殊，並有50.3%的民眾對盧秀燕的表現非常滿意。

《Yahoo》自昨（7）日針對台中市長選舉進行網路民調，截至今日中午11時，已有4000人參與投票。在「你看好誰當選台中市長？」這題，盧秀燕獲得77.2%看好度，大勝蔡其昌的11.7%、不知道／沒意見8.5%、陳美妃的2.6%。

針對「你對現任台中市長盧秀燕的滿意度如何？」認為非常滿意的民眾達50.3%、還算滿意26.5%、不知道／沒意見10.5%、不太滿意6.4%、非常不滿意6.3%。

至於「你認為未來台中市最需要加強發展的方向為何？（複選三項）」第一名為警政治安49.6%，第二名為交通建設39.7%，第三名為環境保護25.0%，其後則依序為：經濟發展23.6%、居住正義14.9%、長照資源13.3%、教育品質11.9%、不知道／沒意見10.7%。