美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受外媒專訪時表示，台海兩岸衝突無可避免，認為應將台灣設成比香港更寬容的特別行政區；對此桃園市長鄭文燦8日出席蘆竹區市議員參選人許清順競選總部成立大會，他批評該說法一廂情願且不切實際。

鄭文燦說，香港用自身經驗證明，一國兩制是失敗的，台灣要有決心保有自己自由、民主生活，希望兩岸和平的現狀不要被破壞，尊重和平及現狀是一切的基礎，以兩岸衝突不可避免為理由要台灣併入中國，這說法是一廂情願且不切實際的。