香港女演員袁詠儀和張智霖近年來參加多檔大陸火爆綜藝而人氣飆升，兩人間的情史更是在粉絲間爭相傳詠。近日，張智霖在《披荊斬棘2》中為袁詠儀補辦婚禮的舉動，讓他一舉奪下冠軍。然而外界卻評價兩極，指責他多次以結婚作賣點、勝之不武。並且風波疑似也延燒到袁詠儀身上，導致她存在24年的唯一影迷會關站。

日前，張智霖在綜藝節目《披荊斬棘2》為袁詠儀補辦婚禮，動人的場面配上誠意滿滿的情話，讓張智霖一舉拿下冠軍，然而，外界卻批評他多次用婚姻炒作，認為張智霖「消費」老婆，引發袁詠儀的粉絲抗議。沒想到，之後袁詠儀挺身「護夫」。滿滿「戀愛腦」的行為，疑似因此讓粉絲失望關閉成立24年的影迷會微博。

袁詠儀粉絲站宣布關站。（圖／翻攝自微博）

袁詠儀唯一影迷會「永遠心儀」宣布關閉後，粉絲寫下「本來下個星期的15日是永遠心儀24周年的日子，但如今終究沒有這個緣分能一起走下去，就讓我們江湖再見，山水有相逢。」對此，不少粉絲大感震驚，但也安慰袁詠儀，表示「姐姐不要不開心了，有我們陪你。」

袁詠儀隨後回覆評論，表示「不開心是越來越不懂網路世界。」或許是回應日前的關站風波。隨後，粉絲也紛紛留言，安慰袁詠儀不要太在乎近日風波表示「自己要開心，不要理會別人」、「善良的你就是無與倫比的美麗」、「我們終其一生，不是為了要滿足每一個人，而是要找到跟自己同頻共振的那一部份人，這個世界很喧囂，做你自己就好。」