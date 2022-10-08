中華民國家庭照顧者關懷總會與台北市勞動力重建運用處今辦理全國首創「移工家庭的失智症VR體驗活動」，邀請雇主及移工共學參與。（林周義攝）

中華民國家庭照顧者關懷總會與台北市勞動力重建運用處今辦理全國首創「移工家庭的失智症VR體驗活動」，邀請雇主及移工共學參與。（林周義攝）

北市需長照家庭中，約有4成以移工為主力，截至今年8月，北市家庭移工人數已達3萬4745人，是全台之最。許多家庭都面臨失智者照顧的困擾，不知如何向移工解釋，即便移工已有多年的照顧經驗，但照顧失能者與失智者仍有不同，失智者會出現不少「困擾行為」，如大吼大叫、吵著要回家等。中華民國家庭照顧者關懷總會今舉辦VR體驗活動，讓移工一以第1人稱的視角理解失智者的世界。

台灣邁入高齡社會，失智人口逐年增加。以北市為例，截至今年7月，65歲以上人口數為50萬755人，以失智症盛行率8.04％推估，65歲以上罹患失智症的人數約有4萬多人，而實際領有身障證明的失智患者僅8530人，更多的失智症照顧問題是在社區及家庭中被忽略及漠視的。

中華民國家庭照顧者關懷總會與台北市勞動力重建運用處今辦理全國首創「移工家庭的失智症VR體驗活動」，邀請雇主及移工共學參與，透過VR技術、通譯人員（印、菲、越三語通譯）的協助，讓移工以第1人稱的視角同理失智症患者的世界。

家總秘書長陳景寧說，照顧失能長輩和失智長輩非常不一樣，失能者的認知功能是清楚的，在對話和表達需求上沒有太大問題，而失智症長輩則會有「困擾行為」，例如到了黃昏會在家背包包吵著要出門、到陌生環境會焦躁、看到不熟悉的人會驚慌等。移工在母國可能沒有類似的訓練，會覺得是失智者「中邪」，會覺得害怕，必須讓他們了解這是疾病，不能硬著來、需要對話、安撫。

參與體驗的男子表示，自己的媽媽就是失智症患者，除了在家吵著要回家，也會把他誤認為是自己的舅舅，把地板弄得一團亂，就像小孩子一樣，自己也不知道該如何應對。另1名女子則表示，照顧的阿嬤明明還沒上廁所，但她提醒對方時，對方卻會堅持自己已經上過廁所，令她不知所措。

台北市勞動力重建運用處委外單位至聘僱移工家庭服務時，經常聽到移工反映，「阿嬤一直說有人來家裡了，不認識的人，但家裡只有我跟阿嬤，好可怕！」、「阿公剛剛還笑笑的，現在突然很兇！」。面對失智症照顧，移工常因為不理解疾病帶來的症狀而難照顧，甚至造成互動上的衝突。

對許多家屬而言，一直覺得有個痛苦是難以和移工解釋什麼叫失智症，此次的「移工家庭的失智症VR體驗活動」透過虛擬實境體驗，透過3部不同情境影片、2部失智症者的親身分享，以第1人稱視角與影片中的環境及其他人互動，進入失智者的世界，特別是體驗「空間感」及「路易氏體失智症-幻視症體驗」。陳景寧表示，VR體驗可以讓移工得知長輩看到的世界，知道對方不是故意找麻煩，而是真的感覺害怕、危險，才會大吼大叫、驚慌失措，且能協助移工找出應對方式。

陳景寧表示，目前移工普遍面對的問題時沒有後援，居服員的訓練很多，有督導協助，即便不會照顧也有人教，但移工相對資源較少，北市過去4年首創聘雇移工家庭安心支持計畫，也針對不會照顧的項目進行深度教導，希望未來類似的模型可以推展到全國。她呼籲政府，特別是勞動部，每個家庭每月要繳2000元的就業安定費，希望能妥善利用這一筆錢，支持移工的家庭，用於提供教育指導、心理支持等。