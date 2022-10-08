為迎接雙十國慶，北市府與業者合作，將於10月10日晚上8時，於台北市8個據點，包括市府捷運站、捷運圓山站、世貿101等，同步展演萌虎雙十聯播，商業處表示，過去只能飛到日本或韓國，才能看到的裸視3D技術，將結合商圈及地點元素，給市民嶄新體驗。

商業處說明，8個據點有忠孝東路五段／基隆路一段（市府捷運站）、信義路四段／基隆路二段（世貿101）、中華路一段／衡陽路（西門德立莊酒店）、忠孝敦化站／吉富大樓（明曜百貨）、SOGO百貨忠孝復興站、酒泉街（捷運圓山站）、重慶北路二段（太子油飯）及大東路與大南路交界口（士林夜市）螢幕牆，10月10日晚上8時將同步展演萌虎雙十聯播。

商業處表示，合作業者-沙漠魚科技股份有限公司擁有國內首曲一指的VR、AR、3D建模與元宇宙相關技術，去年也曾與圓山大飯店合作，透過全息投影演繹在地文化特色，這次將透過元氣滿滿的萌虎來為市民朋友加油打氣，主角仍為「士林萌虎」，但這次會加上不同設計，推出全新影片。