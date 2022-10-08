美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克受訪指出，台海兩岸衝突無可避免，他建議台灣「香港化」，避免戰爭。國民黨立委、台中市長參選人盧秀燕競選總幹事江啟臣對此表示，過兩天就是國慶日，蔡英文總統執政6年後帶給大家這種憂心的感覺，她應該好好回答這個問題。

江啟臣說，國家的安全是帶領國家的元首、總統應負的最大責任，後天就是國慶日了，這個問題非常適合問蔡英文總統。他做為地方民意代表，很了解民眾的心情，馬斯克會講這樣的化，凸顯全世界對台海問題的憂心，大家都不願意看到戰爭帶來的迫害，包括對全球經濟的影響。

江啟臣強調，美、中、台三邊加起來GTP大約是全世界的50％，三邊加起來的貿易量也大概接近全世界貿易量的一半，馬斯克提到這麼大的影響，大家可以想像，這麼大的企業家都發出明顯憂心，蔡英文作為國家元首，兩岸、外交都是她負責，6年執政帶給大家這樣的憂心，後天應好好回答此問題。