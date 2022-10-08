黃明志新歌MV邀請女神明日花綺羅合作拍攝。（亞洲通文創提供）

黃明志這次邀請D槽SS級女神明日花綺羅合作歌曲〈我愛的〉，慶祝即將開放邊境之餘，這首歌同時也是即將推出的新專輯《高清無碼》首支曝光單曲。黃明志開心表示：「創作這首歌，事實上是寫給女友的歌，因為我的女朋友身材很好、很漂亮，然後身邊的朋友都會笑我，說我是不是覬覦人家的外表？是不是在貪圖人家的身材才去追人家？有很漂亮的女朋友的人都會被問這個問題，我常有這種困擾，因為我女朋友就是很漂亮。」

雖然歌詞方面大膽，但黃明志將生活中最寫實的心聲藉由這首歌唱出來，MV女主角特別邀請明日花綺羅參演，「因為她是每個男人心目中的完美女友，相信絕對非常有說服力」；MV拍攝充滿老公視角，描述把女神娶回家後的劇情 ，在一開始第11秒就有大亮點，明日花綺羅穿白色蕾絲內褲曬衣服的性感畫面令人噴鼻血。黃明志說：「可以想像跟她一起生活，就是每天一起曬衣服，她拿水噴你的那個感覺。曬衣服她噴你，曬完衣服你噴她，一起玩水非常幸福，拍攝期間攝影師最幸福！」

其中一場海邊談戀愛的場景，黃明志騎著腳踏車載女主角，2人甜蜜蜜地在海邊浪漫過日子，他笑說：「還沒有開拍前她就抱著我的腰，當下就是一種幸福的感覺，感覺自己拍完這場戲就可以直接在旁邊跳海，雖然是因為工作需要，但被明日花綺羅抱過就活夠了！還要要求什麼呢？」拍這麼親蜜的畫面，女朋友難道不吃醋？黃明志笑回：「不會，因為她本身還蠻喜歡明日花的。女朋友也跟著在拍攝現場坐鎮，覺得明日花綺羅的個性很可愛。」

黃明志曾公開表示明日花是女神中的女神，這次終於解鎖夢想：「相信應該很多男生想要打我，回想起在日本拍攝很開心，雖然一度擔心從MV片場走出去就被日本人打，還好沒有，也希望大家多多支持我們這首新歌，因為〈我愛的〉這首歌是我冒著生命的危險拍攝完成的，希望大家多多支持。」