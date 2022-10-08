桃園市118名幼童日前接種錯誤疫苗，引發家長憂慮。民眾黨桃園市長參選人賴香伶接獲陳情，有家長接到關懷電話，但完全沒被告知打錯疫苗。到醫院檢查，僅有1組人在前卻還是等了1小時，應變能力不佳。

有家長向賴香伶投訴，指寶寶一歲半，日前到桃園巨蛋接種國光疫苗，雖然有接到醫院關懷電話，但完全沒被告知是打錯疫苗，直到看到新聞才發現，院方也沒有道歉。她說，帶寶寶到醫院檢查，更受一肚子氣。明明稱是綠色通道，前面僅有1組人看診，卻等了1小時還沒看到。這幾天寶寶進食狀況跟精神也不太好，批醫護人員應變能力不佳。

她又說，寶寶在診間焦躁不安，空調又冷，公公因為心疼孫子狀況，差點跟醫護吵起來。相信醫護也很辛苦，但衛生局主管機關要負很大責任。

賴香伶表示，第一時間要求衛福部啟動調查，而且要督導桃園市衛生局、北榮的處置，並盡速釐清原因和責任，最重要的是讓家長安心。所以要求衛福部提供孩童半年內的主動追蹤健康的方案。

賴香伶又說，如果任何孩童的身心狀況需要協助，她都會跟衛福部、桃園分院保持聯繫，讓家長安心。她也說，不能只有衛生局罰錢了事，家長去醫院醫受到很大的阻礙，處理的很不當。賴也批，桃園市長鄭文燦責無旁貸，不要把這事情當作沒你的事情，然後一天到晚去輔選，只是為選舉到處花時間剪綵，或是開工、活動式放煙火，這對市民來講非常不能接受。