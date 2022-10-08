邊境解封倒數，國人旅遊計畫蠢蠢欲動，電信業漫遊業務也將迎來近3年不見的久違商機，有鑑於日、韓是台灣人解封後的旅遊首選，電信業者紛紛祭出相關資費優惠讓用戶在旅遊同時上網通訊不間斷。

因應邊境解封，中華電(2412)推出「日本、韓國超值型」漫遊上網方案，日本8天5GB優惠價488元、8天8GB優惠價688元、15天12GB優惠價988元，1天最低平均只要61元起；韓國8天5GB優惠價388元、8天8GB優惠價588元、15天12GB優惠價788元，平均1天只要49元起，活動時間自即日起至112年6月30日止。

另外，中華電對前往美國出差旅遊需求的客戶，推出美國超值型30天漫遊上網方案(10月12日起)，10GB只要588元，平均1天只要20元；針對上網用量較少的客戶，推出美加升級版輕量型方案，1GB優惠價168元、2GB優惠價268元，使用天數延長不加價(使用天數由原本方案15天延長為30天)，平均1天最低不到6元，滿足消費者多元需求。

台灣大(3045)針對國人經常造訪的日本、韓國、美加、紐澳、歐洲等熱門旅遊地區，提供原號漫遊或預付卡服務，陪伴用戶在國外景點打卡、與親友分享美景美食照片零秒差。台灣大月租型用戶前往日本、韓國旅遊，申辦原號漫遊上網吃到飽專案，一天只要199元，上網用量較少也可選擇15日上網傳輸量共2GB的原號漫遊專案，只要349元；另外，台灣大也提供預付卡漫遊通服務，日本上網吃到飽5日原價599元，特惠價399元；韓國上網吃到飽5日原價799元，現在也只要445元。網外用戶只需親自攜帶雙證件到台灣大實體門市即可申辦預付卡漫遊服務，網內預付卡用戶可直接到台灣大網路門市儲值。

另外，由於歐、美、紐澳旅遊也相當熱門，台灣大提供月租型用戶赴美國、加拿大、紐西蘭及澳洲遊玩，申辦原號漫遊吃到飽方案，每天只需花費179元。另外，赴歐洲旅遊的用戶也可選擇15日上網流量共1GB的輕量型原號漫遊方案，只要699元，且月租型用戶透過台灣大官網、客服App、簡訊傳送申辦代碼等方式，並預約漫遊的開通時間，不需更換SIM卡。

遠傳(4904)針對國內民眾在疫情前最愛造訪的韓國、新加坡、香港、澳門、泰國等，上網吃到飽每日只要99元，日本單日上網吃到飽也只要199元， 另外，到美國22GB定量包只要999元，等同1GB 46元起、歐洲3GB 999元、紐澳1GB 249元，輕鬆就能原號漫遊全世界。

除了原號漫遊方案，遠傳預付卡用戶也能輕鬆漫遊，日本輕量上網3GB 349元、可使用5天，平均一天只要70元就能上網。另外，還有不限電信用戶皆可適用的出國上網卡「遠遊卡」，針對國人喜愛的上網吃到飽，提供新、馬、泰、越等東南亞多國，每日79元起；日本、韓國每日99元起；長程線的美、加、紐、澳、歐洲多國上網1GB則179元起。