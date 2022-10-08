靈異探險直播主「晚安小雞」日前到彰化員林知名鬼樓「黃金帝國」大樓探險並全程直播，過程中遭持刀的街友襲擊，現場畫面十分驚險，但由於小雞在事發過後還工商賣貨，真實性遭網友質疑，事後他也在臉書發文解釋「並不會拿體驗者或是自己的生命開玩笑！而且有誰願意在命案現場當臨演的」；對此，彰化縣警局員林分局立即主動展開調查，警方表示，擅闖大樓已涉及侵入住宅，將傳喚「晚安小雞」到案說明；另外，他指遭街友持刀追殺部分也涉及妨害名譽，將要求他一併說明。

小雞在走廊深處拍到一個人影，但對方並無回應，隨後便一閃而逝。(翻攝臉書晚安小雞)

晚安小雞於9月17日深夜和友人在臉書直播探險廢棄的黃金帝國大樓，該棟大樓曾經發生過命案，他一路四處拍攝該地的破損、殘破景象，過程中小雞在走廊深處拍到一個人影並向對方喊「大哥，我們來拍影片而已，歹勢」、「我給你300好不好」，但對方並無回應，隨後便一閃而逝。

隨後該名陌生男子竟手持菜刀向兩人狂奔，小雞與友人見狀也拔腿狂奔逃命，最後兩人躲在其中一間房間內反鎖，不過小雞在逃命期間，還不忘為防蚊液做工商賣貨，這舉動也讓網友質疑真實性。

晚安小雞事後在臉書發文解釋「並不會拿體驗者或是自己的生命開玩笑！而且有誰願意在命案現場當臨演的」。(翻攝臉書晚安小雞)

對此，小雞事後也在臉書發文解釋，「知道今天很多人擔心小雞，也不理解為何我還繼續工商，因為難得阿倫塞來，又遇到險境不能出去，只能趁簡短3-5分鐘快速工商」、「我知道危險，但我怕下一次廠商就不敢來了，這讓我情面難做、做人也難做，出社會之後人情兩個字最難寫」。

小雞也強調，「今天真的就拍到流浪漢，而且具有攻擊性，這種事也是第一次發生」，因為有帶體驗者害怕無法及時保護對方，去沒想到被懷疑是在演戲，重申自己「並不會拿體驗者或是自己的生命開玩笑！而且有誰願意在命案現場當臨演的，一個小時1000給你你願意做嗎」。

對此員林警分局表示，直播主「晚安小雞」半夜擅闖大樓涉及侵入住宅，將有損及所有人權益，將傳喚其到案說明；有關流浪漢持刀追殺民眾，也已涉及妨害名譽，目前已經進行調查中。