中市通學步道獲改善，4年來已完工78所學校，圖為長億高中。（台中市教育局提供）

中市通學步道獲改善，4年來已完工78所學校，圖為潭陽國小。（台中市教育局提供）

通學步道安全性對學生而言相當重要，截至目前，台中市府投入4億4000多萬元改善95所學校、長度31.171公里。教育局長楊振昇表示，通學步道改善後，家長接送學生繞道或臨時停車情況獲得改善，孩子上下學將更安全。

這4年中市通學步道獲改善，已完工78所學校，總經費2億1000多萬元，長度約21公里；另有17所學校施工中，長10.215公里，經費2億2千多萬元。教育局2019年至今，則以近7000萬元經費，完成95所學校周邊校地退縮整平及樹木修剪等。

教育局長楊振昇表示，通學步道改善後，家長接送學生繞道或是臨時停車情況獲得改善，壓力減輕，孩子上下學也安全，附近居民及用路人也受益，是實踐人本交通環境的重要工作。

台中市家長會長協會中區執行長詹孟哲説，台中市改善通學步道數量比新北市50校、台南市35校還多，讓家長很有感。

通學步道工程是從校園放學動線、可利用空間及周邊通行安全方面開始檢討，彙整交通、工務及學校及家長等多方專業意見及需求後，再透過校園圍牆解構退縮、建置人行道、增加照明、標誌標線重繪、交通號誌調整、規畫家長接送區、管線設施整合等方式改善，跨單位合作一同打造安全安心、有愛無礙的通學步道。