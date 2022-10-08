「Ultron Violet滅菌機」裝在高於2公尺以上高度，可在民眾聚集在市內時同時持續消毒。(林欣儀攝)

疫情帶動防疫相關產品熱賣，連建材也講究消毒滅菌！搶攻防疫建材市場，業者推出「Ultron Violet室內上層空氣消毒滅菌機」，標榜以UVC光電晶片元件產生紫外線、達到殺死空氣中病毒的目的，避免以往汞燈管可能引發中毒的危險，滅菌效果高出4倍以上。

研發此空氣消毒滅菌的德勝光電公司指出，自然界的紫外線分為UVA、UVB、UVC，其中UVC具有高效殺菌力，他們歷經近10年研發，研發UVC晶片真空封裝技術，已取得專利，其原理是利用核心技術提高UVC光源強度，目前已獲歐盟、美國等國際安規及SGS滅菌安心認證，且可消滅COVID-19病毒。

德勝光電董事長張勝翔表示，傳統的紫外線汞燈管都有UVA、UVB、UVC及藍光混和光源，可能造成皮膚曬傷、曬黑且損傷眼睛，若採用光電晶片無汞且不會產生臭氧，安裝在約2公尺高的室內環境中，可藉由熱空氣上升、冷空氣下降的循環原理達到滅菌。

代理商睿璞國際執行長呂慧貞指出，傳染性病毒在室內約會停留3小時，帶原者呼吸或咳嗽時，病毒會隨著熱空氣上升冷空氣下降的物理原理於室內循環，「Ultron Violet滅菌機」裝在高於2公尺以上高度，可在民眾聚集在市內時同時持續消毒，且即便儀器距離3公尺，仍可在短時間內達到99.9％的滅菌效率，有助於終結病毒擴散。

張勝翔說，「Ultron Violet室內上層空氣消毒滅菌機」在疫情初期頗受民眾青睞，且近來因社會趨勢朝向與病毒共存，且這幾天疫情持續升溫，需求度高，且已有建商對其表達高度興趣。