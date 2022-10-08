鐵光束（Iron Bram）系統展示影片。（YouTube）

以色列拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）預計其新型雷射武器將在2到3年內投入使用，並納入「鐵穹」（Iron Dorm）防禦系統，以期將以更為經濟的方式來對包含無人機的武器系統進行攔截。

據《防務新聞》（Defense News）8日報導，將其「高能鐵光束」(high-energy Iron Beam)系統，視為使用高能雷射對抗飛彈、無人機和迫擊砲砲彈威脅和新時代的開始。在拉斐爾先進防禦系統公司宣布其「高能鐵光束」計劃項目取得技術突破後，以色列國防部研發局(DDR&D)於今年稍早的時候為該技術注入資金。

“Do you launch a million-dollar rocket against a drone? You need something else, and we see a lot of countries looking into this.” https://t.co/cLiPufUN7s — Defense News (@defense_news) October 8, 2022

當時，國防部長暨反對黨領袖甘茨（Benny Gantz）表示，以色列正在朝著戰爭和安全方面的巨大變化邁進。以色列前總理班奈特（Naftali Bennett）也表達了對特套系統的熱情。

今年4月時，這套雷射系統成功進行了測試，並在美國總統拜登訪問以色列期間向其展示，以色列空軍司令埃舍爾（Amir Eshel）展示了當時被系統攔截的無人機殘骸和迫擊砲彈。

目前負責該公司陸地機動系統理事會的盧裡 (Michael Lurie) 是拉斐爾美國分公司的新任CEO，他表示：「雷射系統的發展源自於以色列攔截空中威脅的「巨大成本」。

盧裡告訴《國防新聞》，面對主要來自火箭和飛彈的威脅，拉斐爾開發了「大衛投石索」（David's Sling）和「鐵穹」（Iron Dorm），這是多層整合防空系統（Multilayered integrated air defense system）的一部分。但是「每次攔截都會產生巨大的成本，國防部要求我們研究一個新系統，一個補充系統，它是Iron Dome的一部分，使用高能雷射來進行來攔截，」

降低每次攔截的成本很重要。「你會向無人機發射價值百萬美元飛彈嗎？你需要別的替代品，而且我們看到很多國家都在研究這個。」與其他公司一樣，該司多年來一直致力於雷射技術發展，但最近的突破使得部署更加現實。例如，拉斐爾雷射的功率已突破來到了100千瓦，而之前的水平為10-20千瓦。