美國樂壇天后小甜甜布蘭妮(Britney Spears)，結束被父親傑米（Jamie）長達13年的監護令，重獲自由之身後，先是跟男友山姆阿斯加里（Sam Asghari）結婚，還和歌手艾爾頓強（Elton John）合作全新單曲，可以說是愛情事業兩得意，雖然常在社群網站曬出養眼照，不過這次卻是PO出在海邊的全裸照，短短兩天就吸引超過135萬人按讚。

小甜甜布蘭妮在instagram曬出一系列到海邊度假的照片，只見她全身赤裸出現在鏡頭前，除了擺出撩人性感姿勢，展露出火辣的魔鬼身材外，還刻意用雙手擠壓一對傲人北半球，養眼畫面讓人眼睛大吃冰淇淋，雖然破尺度三點全露，但她事後用愛心貼圖擋住重點部位，但已引發外界無限遐想，不過有人指出身後還有其他遊客，認為此行為相當不妥，引發正反兩派網友議論。

小甜甜布蘭妮重獲自由後，官方推特公開長達22分鐘的影音檔，主要描述她過去心理狀態，表示長年以來都十分害怕酸民，更揭露父親在聽從某人建議後，對她進行監護權監管，自此沒辦法再見到任何人，未料試圖反抗時，還被迫送進療養院，不過最令她感到心寒的是許多親友都知情，卻沒有人願意幫她脫困，忍不住怒斥些控制行為「根本是虐待」。

這段語音內容公開沒多久後，布蘭妮便僅忙改成「私密模式」，但早已被大批網友備份在網路上瘋傳，掀起不小話題。