民進黨桃園市長參選人鄭運鵬8日出席蘆竹區市議員參選人許清順競選總部成立大會，談及昨天接受專訪時提及，現在除了領先外，更希望能擴大差距，最好能單獨過半。鄭運鵬今再度強調，若獨立過半就不怕3個打1個，也能證明市長鄭文燦這幾年的政績受到肯定，會持續朝這唯一目標努力。此外，外傳賭盤贏對手張善政2萬票，鄭運鵬說目前的確支持度、好感度都領先。

鄭運鵬說，鄭文燦2任8年有相當好的成績，在市政上有很多好的突破，而且有著非常高的滿意度，雖然這次鄭文燦自己不能選第3任，但是相信桃園市民都期待1個可以維持效率、清廉和操守，並帶領桃園繼續前進的市長，我與鄭文燦有同樣的理念，同樣會一起突破市政瓶頸，呼籲選民「認同鄭文燦就票投鄭運鵬」，讓他成為鄭市長2.0。

「獨立過半就不怕1個！」鄭運鵬表示，只要自己獨立過半有幾個參選人就都不是問題，因此從第1天開始我就是朝這樣的方向努力，現在看到民調、認同和支持度上都有很好的趨勢，最後投票日過半是我們的唯一目標。

外傳賭盤已經從國民黨桃園市長參選人張善政領先，變成鄭運鵬贏張善政2萬票。鄭運鵬說，自己並不曉得賭盤的狀況，但是最近從各種的民調，包含網路上面的測量等，我們的支持度不僅是穩定領先拉開差距，看好度表示氣勢，看好度也領先了，這代表近2個月以來我們的選舉方式獲得認同，鄭文燦的成績也被肯定，不曉得賭盤怎麼開，但希望選舉不要受到賭盤影響。