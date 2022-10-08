隨著iPhone 14 Plus也正式開賣，各大手機殼、配件品牌都紛紛推出新商品，好讓消費者能為手機換新裝之餘，也能安心保護手機不怕摔，又或是添加新的配件，方便手持、又或是把手機背在身上，這樣說不怕現在流行的小廢包塞不下手機；像CASETiFY推出了全新iPhone 14終極防摔手機殼，大幅提升手機殼的防護力，而UAG今年就以「守護你的安全感」為主題，推出了一系列全新iPhone 14系列防摔殼，至於RHINOSHIELD犀牛盾則推出了全新色系與MagSafe兼容系列的iPhone 14系列手機殼以外，還帶來了全新的固架系列。

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》全新手機殼系列上市(3) – 犀牛盾全新色系、MagSafe兼容手機殼上市 配固架MAX更方便

RHINOSHIELD犀牛盾今年就推出了全新色系與MagSafe兼容系列手機殼，顏色上就有循環灰、鈷藍、夕陽銅、鼠尾草綠與紫羅蘭 5款新色，還能選擇標準版的SolidSuit防摔背蓋手機殼、Clear透明手機殼以及Mod NX防摔邊框背蓋兩用殼以外，另有搭載MagSafe兼容磁吸功能的版本，經測試更擁有比原廠2倍以上的超強磁吸力。

更可搭配犀牛盾MagSafe兼容的全新固架MAX使用，不管要把手機放著追劇，手持時也更能套在手指上不怕手滑摔列手機。而記者就喜歡使用全新的固架MAX，搭配加購的掛繩系列配件使用，固架磁吸超穩固，加上能隨身背著就更方便，網絡上也有不少掛繩綁結教學，使用者也能隨不同需求時去改變掛繩用途，使用方式更多元。