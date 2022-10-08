隨著iPhone 14 Plus也正式開賣，各大手機殼、配件品牌都紛紛推出新商品，好讓消費者能為手機換新裝之餘，也能安心保護手機不怕摔，又或是添加新的配件，方便手持、又或是把手機背在身上，這樣說不怕現在流行的小廢包塞不下手機；像CASETiFY推出了全新iPhone 14終極防摔手機殼，大幅提升手機殼的防護力，而UAG今年就以「守護你的安全感」為主題，推出了一系列全新iPhone 14系列防摔殼，至於RHINOSHIELD犀牛盾則推出了全新色系與MagSafe兼容系列的iPhone 14系列手機殼以外，還帶來了全新的固架系列。

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》全新手機殼系列上市(2) – UAG「守護你的安全感」推出30款支援MagSafe新殼

》全新手機殼系列上市(3) – 犀牛盾全新色系、MagSafe兼容手機殼上市 配固架MAX更方便

UAG今年就以四大亮點、推出了全新系列的產品，包括9種風格、多達30款支援MagSafe及無線充電功能的款式，讓實用性大大提高之餘，更推出了年度流行新色的「沙色」，中性且溫暖的色調，男女都合適以外，更配合了近年大熱的戶外運動、露營風，走進戶外也能時尚配合之餘，軍規防摔規格也更安心，而且今年還推出了全新鮮明線條感，以及六邊角造形設計，加上雙吊繩孔位，讓使用者感搭配喜歡的手帶或背帶使用。

而UAG今年全新的MONARCH PRO頂級系列，更擁有2X高強度，通過美國軍規耐衝擊認証，還有五層防護裝置，防眩光、防刮傷，同時強化鏡頭孔位，邊框加高設計，採蜂巢式結構更輕量化，頂級特仕系列版更採杜邦Kevlar防彈纖維材質打造，還有高摩擦力防滑設計，支援MagSafe及無線充電，更擁有10年保固，可是防摔殼中之最。記者今年就最喜歡多個UAG新殼的款式都擁有MagSafe功能，比起過往因手機殼太厚而不能進行無線充電，便利性更高。