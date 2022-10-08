國慶3日連假正是全家出遊好時機，社教場館紛紛推出各項活動，教育局表示，雙十國慶出生的「國慶寶寶」，10月10日憑證件可免費暢遊台北市立動物園，10月8日至10日出示身分證，可免費兌換1張台北市兒童新樂園一日樂FUN券，邀親子出門踏青。

教育局表示，台北市立天文館於國慶當日展示場免費參觀，「宇宙航海王-水漾星球」特展至10月10日結束，10月8日至10日加碼推出「闖關送繪本」活動，每日前100位參觀特展的12歲以下小朋友，完成闖關即可獲得「諾亞與來自外星球的鯨魚」精美故事繪本。

教育局說明，台北市立動物園凡10月10日雙十國慶出生者，雙十當天憑件可免費入園，台北市兒童新樂園於10月8日至10日連假期間，「國慶寶寶」出示身分證，即可免費兌換一日樂FUN券1張，而10月壽星出示身份證件後，購買一日樂FUN券只要100元，且國慶連假期間10月壽星專屬「獅子寶寶✕寶貝叢林歷險館」入場只要10元。

此外，台北市青少年發展處暨家庭教育中心國慶日當日直排輪場門票一律以「優待票」入場，一人70元，並於中心1樓圓形展區及5樓藝文沙龍分別展出《多肉和那些療癒我的》以及《你的色水》兩檔精采展覽，開放免費參觀。

今年適逢台北市立圖書館70周年館慶，10月起推出「70森林閱讀派對」、「雙語徵文比賽」、「英語繪本劇場」、「閱讀吧！賓果卡」等系列活動，其中「閱讀吧！賓果卡」結合科技體驗，民眾於10月8日至11月30日到各分館領取活動專屬賓果卡參加闖關，即可兌換限量精美禮品。

教育局表示，除了兒童新樂園優惠外「台北科學藝術園區-三館電子套票」超值票券以最優惠價格暢玩科教館、天文館及兒童新樂園，讓大家視旅遊規畫，彈性選擇希望的票種，套票內容包含兩館聯票及三館聯票，可至北北基好玩卡(https://bit.ly/3qibWk0)及KLOOK(https://reurl.cc/l9R9aq)等網路銷售平台購買。