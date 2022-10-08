新北市漁業處與瑞芳鼻頭漁港在地商家、里民合作，組成「Power鼻頭志工隊」，定期清理漁港內的海漂垃圾，並與瑞芳區漁會定期清運，促進地方居民投入公共事務，凝聚向心力。（新北市漁業處提供）

新北市瑞芳鼻頭漁港，因為位在突岬方位，容易堆積許多海洋廢棄物，影響景觀、漁民作業安全，為了提升漁村整體形象，新北市漁業處與在地商家、里民合作，組成「Power鼻頭志工隊」，定期清理漁港內的海漂垃圾，並與瑞芳區漁會定期清運，促進地方居民投入公共事務，凝聚向心力。

漁業處指出，鼻頭漁港受潮汐流勢影響，海面會形成一處俗稱「捲螺水」的大漩渦，季風作用下，海面周邊的漂流物都會被帶進漁港內，由於漁港港型又是畚箕狀，漂流物不易流出，深深影響漁港海岸景觀。

為了優化漁港觀光品質、扭轉民眾對鼻頭漁港的既定印象，市府長期投入經費，維護漁港環境，除了委託瑞芳區漁會定期清理海漂廢棄物外，也與當地里民、店家合作，在頭漁港出海口處設置攔木網，攔截海漂廢棄物，保障漁船進出安全，今年更透過座談會號召民間力量成立志工隊，里民店家都自發性動員巡港，維護清潔。

志工隊也會不定期舉辦淨港活動，將收集到的垃圾分類處理，未來希望將收集到的可回收垃圾進行再製處理，將廢品打造成裝飾品，清潔港區環境之餘，也能促進資源永續利用。

漁業處表示，市府也與民間團體「湛藍海洋聯盟」合作，引進海漂垃圾清潔船(湛鬥機)，提供海漂垃圾清潔船測試地點和工作平台，收集漁港海漂垃圾，搭配志工隊分類，優化漁港環境。

漁業處補充，漁港在地居民近年都會自發性動員清理廢棄物，希望拋磚引玉，讓大眾注意到海洋永續的議題，營造關懷自然、在地、友善生態的優質漁港，有興趣的民眾也可以加入志工隊，用行動支持環保，打造美麗的鼻頭漁港。