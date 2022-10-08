台北北投雅樂軒酒店7日宣布將結束防疫旅館階段性任務，於29日正式回歸一般旅館經營，自同日起重新開放一般旅客住房預訂，館內W XYZ人氣酒吧亦將重新營業，並加碼推出一泊一食及寵物住房專案，以及連續入住2晚加贈餐飲抵用券及會員積分等優惠。

鄰近捷運北投站及奇岩站的北投雅樂軒，由三寶建設斥資21億元興建，委由萬豪國際集團經營管理，於2017年元旦開幕迎賓。酒店設有4種房型共292間客房，坪數介於9～32坪，並設有Nook美式餐廳、W XYZ酒吧及3間會議室。

隨著2020年初新冠肺炎疫情爆發，北投雅樂軒於同年4月1日轉型防疫旅館，為全台第7間自一般觀光酒店轉型的先驅。在時隔2年半後，隨著13日起入境改為「0+7」免居隔，北投雅樂軒自防疫旅館功成身退，將於29日正式回歸一般旅館經營。

北投雅樂軒表示，將根據衛福部及觀傳局標準程序，並參考萬豪國際集團「衛生清潔承諾」標準，在防疫住客退房後完成靜置、消毒、並深層清潔後，於29日再正式開放入住，確保能以最高規格再次歡迎一般旅客。

北投雅樂軒指出，未來仍將持續防疫清潔消毒標準，打造讓每位旅客能安心入住的環境。29日起推出一泊一食方案，官網最優惠價格多加100元便可享用早餐，並考量北投觀光景點特性，推出連續入住2晚加贈千元餐飲抵用金、並額外贈送1000點萬豪旅享家會員積分。

此外，寵物友善向來為北投雅樂軒的重要亮點，過去推出相關住房方案均備受好評。此次重新出發，寵物住房方案亦將同時回歸，至12月30日前帶寵物入住不加價，並提供寵物專屬精美小禮與備品，希望客人與重要的毛孩家人都能有賓至如歸的享受。

而位於酒店1樓的W XYZ人氣酒吧也重新開幕營業，包括精緻的美饌佳餚、豐盛的雞尾酒類型及最經典的周末早午餐也將開始供應。同時，過往酒吧特色的音樂饗宴將再開，邀請多元音樂人、歌手至現場表演，讓顧客都有最難忘的假期體驗。