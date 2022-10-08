教士投手達比修有與隊友慶祝勝利。（美聯社）

堂堂例行賽101勝的紐約大都會陷入絕境，8日在主場的外卡首戰，王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）意外遭到教士痛打。教士前5局敲下7分，薛爾瑟4.2局就提前退場，同時教士投手達比修有7局好投，終場7比1搶下聽牌優勢。

大都會最為倚重的薛爾瑟再度於關鍵時刻失手，首局就遭到貝爾（Josh Bell）兩分彈狙擊，第2局葛瑞斯罕（Trent Grisham）追加陽春炮。第5局普洛法（Jurickson Profar）一發震撼的3分彈，將比數拉開到6比0。薛爾瑟好不容易弄到兩出局，結果馬恰多（Manny Machado）上來第一球又轟了陽春炮！

薛爾瑟灰頭土臉地退場，主場觀眾噓聲大作。如果薛爾瑟沒在季末對戰勇士系列賽失常，今天被迫來打外卡的就是勇士了，也就是1場例行賽的勝負對季後賽造成了巨大影響。

例行賽勇奪16勝8敗的達比修有，前兩局被攻到三壘都能化解危機，包括第2局被馬泰（Starling Marte）連盜兩個壘包。達比修只在5局下被艾斯柯巴（Eduardo Escobar）敲了陽春炮，讓大都會多次兵臨城下都無功而返，為球隊貢獻寶貴的7局好投。

這一場敗仗迫使大都會改變布局，原先要在第2戰主投的巴西特（Chris Bassitt）被換成狄葛朗（Jacob deGrom），狄葛朗也是季末對戰勇士系列賽的戰犯之一，但是大都會現在也只能將本季的最終命運寄託在他身上了。教士第2戰將派出史奈爾（Blake Snell）先發，形成兩位賽揚獎投手的對決。