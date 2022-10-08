隨著iPhone 14 Plus也正式開賣，各大手機殼、配件品牌都紛紛推出新商品，好讓消費者能為手機換新裝之餘，也能安心保護手機不怕摔，又或是添加新的配件，方便手持、又或是把手機背在身上，這樣說不怕現在流行的小廢包塞不下手機；像CASETiFY推出了全新iPhone 14終極防摔手機殼，大幅提升手機殼的防護力，而UAG今年就以「守護你的安全感」為主題，推出了一系列全新iPhone 14系列防摔殼，至於RHINOSHIELD犀牛盾則推出了全新色系與MagSafe兼容系列的iPhone 14系列手機殼以外，還帶來了全新的固架系列。

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CASETiFY的特強防摔手機殼也升級頂級防護，1980元起，採全新的EcoShock防摔物料，更加高相機環及邊框以保護螢幕和鏡頭，搭配全新能掛脖或側背的多功能手機背帶更方便，1380元。（石智中攝）

CASETiFY全新的iPhone 14終極防摔手機殼，以Re/CASETiFY創新技術所打造，由65%回收物料與植物性物料，以及部分回收舊手機殼製成，更採全新EcoShock防摔物料、40%由植物性物料所打造，更加入了全新「彈力保護角」，以抗壓肋和三個空氣艙設計，達到緩衝和反彈作用，避免造成手機結構性損壞，更輕巧纖薄並成功通過約6.5公尺高防摔測試，同時還加高了相機環及邊框，保護螢幕和鏡頭之餘，更具備DEFENSiFY抗菌塗層，有效防止95%細菌在手機殼表面滋生來保護自己的健康安全。

消費者更能至官網挑選喜歡的圖案或客製化設計服務，打造專屬手機殼更貼心。假如喜歡把手機掛在脖子或背在身上的話，更有全新多功能手機背帶可選擇，就算去戶外活動也不怕丟失手機或需要長期手持更方便。而記者本人就最喜歡其可隨時更換到不同手機殼的掛環卡，而且掛繩或背帶都能快拆快換，能隨心所欲更換不同手機殼跟帶子更方便。