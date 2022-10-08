相信近年不少人都收到了像「投資顧問」之類的人所發送的詐騙訊息，而且現代人對科技網絡的黏著度也越來越高，也導致網路詐騙的案件仍是層出不窮地發生，據2022台灣網路報告指出，台灣整體上網率已高達84.3%，總人口中甚至有5分之1的人，每天無時無刻都在上網，但相對地也引來犯罪分子的詐騙行為越來越多，據趨勢科技統計，2022年截至8月經由用戶主動回傳，並確認為LINE假帳號的查詢次數就已破百萬，Whoscall也已擋下50萬通冒名電話以及85萬封冒名簡訊，加上詐騙集團已轉向iPhone用戶的iMessage著手，民眾更要隨時隨地提高警覺。

趨勢科技發表2022四大最駭網路陷阱，讓民眾一眼看穿時下最常發生的詐騙手法，保護自己與身邊的朋友家人。（趨勢科技提供）

而趨勢科技也發表了2022四大最駭網路陷阱，幫助民眾一眼看穿時下最常發生的詐騙手法，像2022上半年、高居台灣所有網路詐騙類型中第一名的陷阱，正是假網購詐騙網站，每月偵測數佔所有網路詐騙總數的5成以上，單季偵測數量高達220萬次，詐騙集團會持續利用具吸引力的產品圖片或價格，吸引民眾進入假購物網站消費，甚至直接盜用人頭帳號進行假網拍，因此民眾在網購時，也務必要留意三大特徵，包括強調貨到付款、售價明顯低於市場行情、網址不具意義或查無公司地址電話等警訊，輸入銀行帳號時也務必注意是否經由第三方支付管道安全交易。

相信不少iPhone用戶都有收過銀行、證券相關的iMessage訊息，甚至更有冒衛福部之名請民眾點連結去領補助的詐騙訊息。（翻攝手機畫面）

其次就是一開始說到的投資簡訊類的詐騙，騙徒都會以「你好，我是先前與你聯繫的投資顧問，有急事找，請加我的Line！」之類的訊息引人上勾，今年1月至8月就總計已偵測超過162萬個投資詐騙網站，以及11萬個NFT假網站，Gogolook也提醒，按照目前國內常見偽冒電話歸納成兩大類型，分別是「變造號碼」及「冒名號碼」，像常見的特徵如開頭為0或帶有＋號，如0886、＋886等均需提防，同時還有大量的裝熟詐騙iMessage簡訊爆發，Gogolook表示上半年被冒名的券商高達9家，另有4家投顧、3家投信及1家金控，所以使用如Whoscall這類能擋下冒名電話及簡訊的APP就會更安全，同時刑事局165反詐騙諮詢專線也大力呼籲民眾直接關閉iMessage功能，即能防範類似詐騙。

Gogolook公開2022上半年四大冒名簡訊類型，像物流、銀行、券商皆上榜，加上其與刑事局165反詐騙諮詢專線分析，銀行與電商品牌更是最容易成為詐騙集團冒名的對象。（Gogolook提供）

截至今年8月，Whoscall已擋下50萬通冒名電話以及85萬封冒名簡訊，刑事局165反詐騙諮詢專線也大力呼籲民眾直接關閉iMessage功能，即能防範類似詐騙。（Gogolook提供）

最後還有像遊戲交流平台上張貼「便宜購入大量虛擬寶物，用LINE聯繫」等訊息來吸引遊戲玩家上鉤，再提供假的交易平台，要求玩家先購買點數儲值支付等話術誘騙玩家支付金錢，甚至透過輸入的資料來竊取遊戲帳號，隨時都有可能導致遊戲帳號停權或虛寶、金錢一夜蒸發的可能。

還有就是在第二季就大幅增加132%的影音平台釣魚網站，常見手法有偽裝成串流平台官方通知，透過簡訊或電子郵件傳送要求付款等訊息，進入釣魚網站後，即盜取輸入的帳號及信用卡等重要個資，另外盜版影音網站中也埋藏許多惡意廣告，趨勢科技就建議民眾追劇時須避免使用盜版影音網站、慎選安全且具加密技術的VPN服務，並切勿隨意點擊來路不明的連結，若收到付款或帳號相關通知，也應從官方網站登入查證，防止駭客以釣魚網站盜用影音平台帳密。