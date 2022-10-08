台中市第21屆金手獎選拔結果出爐，共有19家中小企業獲獎，市長盧秀燕出席頒獎典禮時對這些企業表達肯定，她說，「難能可貴、實至名歸！」在疫情衝擊下，這些獲獎者還能脫穎而出，相當不簡單，盼藉此激勵更多年輕人以金手獎得主為師，投入經濟產業行列並照顧勞工。

盧秀燕說，台中市金手獎是全國唯一由地方政府主辦的經濟類獎項，是中小企業的最高榮譽，金手獎評選過程嚴格，參選即要求企業近3年有2年稅前稅後皆獲利，且要進行實地考核，在疫情衝擊下，獲獎的19家企業仍獲肯定，都是台中市最優質的企業與典範。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，今年金手獎評選有兩大亮點，首先是和疫情共存，實地審時，企業臨危不亂與遊刃有餘的表現展現出彈性和堅韌，創造亮麗成績；另一亮點是企業願大刀闊斧的將過去評審給的回饋落實，讓企業經營百尺竿頭，更進一步。

獲獎的19家企業分別是東正鐵工廠股份有限公司、惠傑工業股份有限公司、歐群科技股份有限公司、勝源機械股份有限公司、歆錡科技股份有限公司、玟揚精密工業股份有限公司、豪震科技股份有限公司、巨簦企業股份有限公司、竣淵科技股份有限公司、立承精密有限公司、江岱電機行股份有限公司、瑞麗刀剪股份有限公司、永進木器廠股份有限公司、龍浦興業股份有限公司、昌岳有限公司、鉦生股份有限公司、進發科技有限公司、茂意興企業有限公司及德憶企業股份有限公司。

黃于珊強調，企業兼顧營運、參加評選，彰顯台灣頭家的拚搏精神，讓台中今年度第二季共10項經濟指標獲六都第一，其中商業登記家數、商業實收資本額成長數2項指標蟬聯9季全國第一，企業投資台中更突破2兆元。