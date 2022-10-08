行政院主計總處近日公布，2021年國內30歲以下所得收入者，平均年所得達51.98萬元，換算月所得約4.33萬元，創歷史新高。國民黨今辦記者會批評，政府數據與青年實際感受「天差地遠」，與一般百姓距離遙遠，是在「罕冥」？

國民黨副發言人楊智伃表示，蔡政府青年政策不要再打假球，透過美化數據，製造假象，應確實解決青年低薪、就業問題，並提出具體抑制炒房政策，穩定房價，讓青年買得起房；而「房地合一」稅收至少50％用於住宅政策，落實居住正義。

主計總處公布青年所得續創新高、房價所得比再度攀升，數據引發社會質疑，國民黨上午也舉辦記者會批評。

國民黨副發言人郭音蘭表示，主計總處相關統計，並未排除如月薪9萬的民進黨副秘書長林飛帆或之前扣掉開銷每月實領15萬的口譯哥趙怡翔等「特殊」的綠營新貴等極端高所得情形，當然拉高全國平均值，無法反映社會真實多數情況。

此外，郭音蘭質疑，當前在基層辛苦打拚的青年真能月領超過4萬元薪資？蔡政府製造青年年均所得近52萬元假象，也未提到當前國內嚴重物價上漲、通膨將減損實際所得情形，美化數據只是掩耳盜鈴，無助於解決青年普遍低薪問題。

楊智伃也批評，蔡政府大內宣青年所得持續創新高，卻未講我國房價所得比（購屋痛苦指數）在世界排名，卻也從2016年的22名上升到去年第7名；內政部公布今年第2季全國房價所得比為9.69倍，還創下有統計以來新高。

楊智伃說，依據內政部公布的房價所得比換算，全國民眾要買房，平均要超過9年半不吃不喝；台北市房價所得比更達16.17倍，等同要不吃不喝超過16年才能在台北市買得起房，國人購屋壓力依舊非常沉重，更何況是青年購屋的困難。

楊智伃舉例，當前討論度高的影集「台北女子圖鑑」中，女主角要在台北租4000元房，就被網友質疑怎麼可能，試問現實中當年輕人在追逐夢想過程中孤軍奮戰時，蔡政府在哪？蔡政府不要再打假球，應積極幫助年輕人解決生活上困難。

郭音蘭補充，蔡政府300億擴大租金補貼方案，實務運作結果，錢不是進房東口袋，就是房客為順利續租而選擇不申請；而青安房貸政策也跟不上房價上漲速度，青年申請青安貸款買房，可能一次要兩筆貸款，負擔更大。