近期社群網路瘋傳，曾於5度犯下性侵少女案件的獨臂李姓慣犯，已於9月中旬獲釋回家，讓新北及基隆附近的民眾都為之緊張不已，檢警也如臨大敵，新北市瑞芳分局表示，已針對李男安排三重監控措施，嚴防再犯。

根據基隆地院及台灣高院相關裁判書顯示，李男曾於2005年連續犯下持刀侵入住宅，強迫性侵14歲以下少女的案件，且李男另有4次相關前科；2006年遭判處有期徒刑9年定讞，2014年李男服刑期滿前，因仍有高度再犯的可能性，遭基隆地方法院裁定應接受強制治療。李男便於衛生福利部草屯療養院大肚山莊接受強制治療，迄今已經8年。

李男在接受強制治療期間，多次向基隆地院聲請停止強制治療遭駁回，認為李男仍有再犯疑慮，李男2度提出抗告，經草屯療養院在去年10月召開評估會議，認為李男再犯風險已顯著降低。

基隆地院認為，李男的評估報告中的細項評估指標，同意票都未超過半數，裁定李男仍有強制治療必要，駁回李男停止強制治療的聲請。但經李男抗告後，台灣高院分別在今年1月及6月，兩度撤銷基隆地院的裁定，發回更審。

高院所持的理由為，基隆地院未依大法官釋字第799號解釋意旨，且高院在審理過程中，與李男的家人進行視訊，也表示願意擔任緊急連絡人，高院認為李男獲得家庭及親友支持。

基隆地方法院今年8月裁定李男停止治療，李男也已於9月中旬回到位於新北市的家中。附近鄰居在發現李男回歸後，便在社群網路上發文表示，曾經在新北、基隆等地5度犯下性侵少女的「獨臂色狼」（李男左手裝義肢）回來了！提醒民眾千萬注意。

新北市瑞芳分局表示，警方對於李男復歸社會非常重視，除掌握李男目前在新北山區老家自耕外，轄區的派出所員警每天都會赴李男住所巡邏簽到，並要求李男必須定期向分局報到，接受心理輔導。此外，分局的偵察隊及刑警，也會不定期前往訪視，嚴密防範李男再犯的可能。