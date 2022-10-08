人氣作家「德州媽媽沒有崩潰」過去以貼近人心的媽媽育兒心聲獲得不少粉絲好評，在粉絲團中，也多次分享育兒心經，吸引不少「媽媽粉」留言互動。誰料，近日她收集許多媽媽的心聲，發表「後悔生小孩怎麼辦」的文章，在網路掀起爭議，雖有許多媽媽聲援，但文章竟遭檢舉下架，讓「德州媽媽」再次發文指責「想要和諧掉這樣的聲音的社會，讓人哀傷。」

「德州媽媽沒有崩潰」的貼文慘遭檢舉下架。（圖／翻攝自德州媽媽沒有崩潰臉書）

「德州媽媽沒有崩潰」日前在粉絲團分享一篇關於「後悔當媽媽」的求救。提到有許多粉絲匿名傳來的訊息，讓她完全理解那些媽媽為什麼不敢將討厭當媽媽的痛苦說出口，認為這件大家不敢講的事，是嚴重的事。並且於文章中附上一些自己面對負面情緒的處理方法，豈料，這篇讓許多媽媽們獲得動力的文章，竟遭檢舉下架，讓「德州媽媽」大感不解的同時，也再次發文表達對檢舉者的憤怒。

「德州媽媽沒有崩潰」表示：「昨天有看我限動的讀者都知道『後悔生小孩怎麼辦』那篇文章被檢舉到被臉書刪除了，申訴後文字回來，但臉書刪去了那些媽媽們的血淚心路歷程截圖。」，此外，也很不解「整篇文章消失的當下，我真的憤怒又難過。其他文章就算了，那篇文章幫助了很多人，我收到超多感激的來信。」

「德州媽媽沒有崩潰」再次發文指責檢舉人。（圖／翻攝自德州媽媽沒有崩潰臉書）

作家貝莉也發文聲援：「不生小孩怎麼了嗎？生了小孩覺得痛苦又怎麼了嗎？我就是不生小孩的那一個。現在都2022年了，麻煩大家坦然接受別人的選擇，別人的故事，別人的痛苦。過好自己的人生吧！」，網友們也紛紛表示支持，表示「那篇文章，我邊看邊哭，句句都戳進我的心，但也溫暖了我，現在每天都要看德州媽媽有沒有發新文」、「謝謝德州媽媽給大家一個說出口的管道。」