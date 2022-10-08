台南市8月22日發生殺警奪槍案，中西區2名警察為抓偷車賊，竟在安南區遭殺害，台南市警3分局近日發生多起住宅竊盜案，查出是蘇姓男子先偷機車，再騎贓車作案，根據影像追查到中西區蘇男租屋處，由警佐帶隊共3人將他逮捕歸案。

32歲蘇姓男子因是竊盜慣犯，目前無業遭通緝，獨自租屋在中西區永福路一處公寓套房，他晚上騎著腳踏車到安南區，潛入社區型透天民宅，尋找鑰匙未拔的機車，偷偷騎走後立刻到其它住地方，破壞路邊停放的機車置物箱，偷取財物。

蘇男心知警方查贓車多是以車追人，他9月時2度在安西社區偷騎走同一機車，做案後不動聲色將贓車騎回原處置放，欲將偷竊行為嫁禍給不知情的車主。

警方調閱作案機車的車主資料，消瘦身形與監視器畫面拍下魁武微胖的竊賊相差甚多，排除車主所為，改將蘇男特徵上傳警局的「情資區域整合平台」，彙整其他區域的刑案資料，逐步查知蘇男身分。

警方鑑於殺警案意外，由巡佐帶隊共3人到中西區蘇男租屋處，待他開門時聯手將他逮捕。

警方查知，蘇男光在台南市就涉及6件竊盜案，另有3案遭各遭彰化、雲林、高雄橋頭地檢署通緝中，為躲避警方追捕，作案十分小心謹慎，但壞事做多還是會遭逮，將他依照竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。