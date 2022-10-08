又有「台灣好食」揚威國際！立足屏東放眼世界的台灣巧克力品牌「福灣巧克力」，在世界四大設計獎中的日本GOOD DESIGN AWARD優良設計獎「地域型構想和活動」類別，以「巧克力的未來-永續巧克力商業模式」作為主題參獎，在10月7日迎來好消息，不僅從全球5715件作品中獲獎並入選GOOD DESIGN BEST 100最佳百大設計，更獲得全球僅20名、獲獎率不到0.3％的GOOD DESIGN GOLD AWARD金獎肯定，並將於11/1在東京的君悅飯店接受頒獎。

福灣巧克力此次參獎的類別為第19-01類組「針對地域的構想和活動」，此類別的評選委員包含多位日本地方創生倡議重要人物，評選主席岩佐十良更是其中最為知名的代表人物，於2018曾造訪過台灣，他在日本新潟縣魚沼創辦的溫泉旅館「里山十帖」即為地方創生的經典案例。

福灣巧克力在與屏東農友合作從檳榔轉作可可的過程中一步步解決產銷失衡、交易不透明、收入無保障等問題，並藉由技術的開發與品牌的建立引領屏東可可產業立足國際、開創新局，無心插柳卻自然形成了當代所謂的「地方創生」模式。並在經過多年摸索後，於全球可可產業諸多陋習的改革聲中，逐漸發展出獨特的台灣巧克力永續商業模式：從「友善契作」開始，生產出高品質的「永續可可」，結合特有的「在地食材」，打造當代巧克力「飲食文化」，帶給消費者與從業人員對於巧克力和在地飲食文化的全新「價值認同」，並鼓勵其進而產生「文化認同」等相關食農教育行動。這樣的永續商業模式，讓農友、生產者、消費者三方都是贏家，形成生生不息的正向循環，翻轉了傳統巧克力商業模式只有少數人獲得利益的局面。

而此永續巧克力商業模式中，唯福灣巧克力不可的關鍵，就在於其獨步全球的「FIDARGS巧克力製作工藝」，包含特殊發酵、窖藏窨製等獨門技術，不斷創造巧克力的各種可能性與新價值，帶給世界前所未見的巧克力風貌，被譽為「巧克力界的NASA」。也因此福灣巧克力在瑞士、比利時、德國、美國、日本等全球13個有銷售的國家中，往往都是當地售價最高、備受推崇的巧克力。

除了在台灣，福灣巧克力在哥倫比亞、巴布亞新幾內亞、非洲、印度等國所輔導的可可相關組織，以及在全球可可論壇和會議中，也都將這樣的永續巧克力商業模式分享予產業，期望大家藉由品質的提升、飲食文化的打造，創造產業的新價值，期望底層的可可農有朝一日像法國的酒莊主人一樣享有無虞的生活。

評審團於獲獎通知中給予高度的肯定，「台灣的作品總體水準很高，但這一件尤其引起了評委的注意。為了解決檳榔對健康的危害，解決檳榔農民收入不穩定的問題，他們和23個農民(2021年資料)契作種植可可。福灣還積極開發可可發酵技術，向世界傳達台灣可可的高品質也很精彩。未來，我們希望參與的農戶數量增加，產業進一步擴大。」

福灣巧克力品牌創辦人許華仁謝謝評審的肯定，也謝謝農友與所有團隊夥伴的努力，更謝謝所有消費者和福灣一起成為改變世界的一份子。許華仁表示，這個獎不僅是對福灣巧克力的肯定，更是對台灣及全球可可產業的改革先行者們的肯定。藉由這個獎項，福灣希望這些問題被看見、被解決，更美好的機會與未來被創造、被實踐。許許華仁說，「請繼續支持福灣，讓巧克力為每一個靈魂帶來微笑。」