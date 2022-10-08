臺灣產物（2832）依保險業財務報告編製準則自行結算9月單月營收淨額為新台幣5.03億元，111年9月單月稅前盈餘為0.47億元；該公司自行結算前三季累計營收淨額為46.06億元，1至9月累計稅前盈餘為7.86億元，自結稅前每股盈餘為2.17元。

權證市場焦點－嘉聯益 前三季拚轉盈
上銀前三季營收237.23億元創同期高 全年戰新高
彰化銀行9月稅前盈餘12.44億元
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