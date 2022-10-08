臺灣產物前三季稅前盈餘7.86億元 稅前EPS2.17元 12:412022/10/08 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣產物（2832）依保險業財務報告編製準則自行結算9月單月營收淨額為新台幣5.03億元，111年9月單月稅前盈餘為0.47億元；該公司自行結算前三季累計營收淨額為46.06億元，1至9月累計稅前盈餘為7.86億元，自結稅前每股盈餘為2.17元。 權證市場焦點－嘉聯益 前三季拚轉盈 上銀前三季營收237.23億元創同期高 全年戰新高 彰化銀行9月稅前盈餘12.44億元 #臺灣產物 #稅前盈餘 #自行結算 #額為 #前三季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 慧洋自結前三季每股稅前盈餘12.73元 創新高 16:432022/10/05 財經 陸前三季銀行發債逾1.2兆 綠色金融債受追捧 09:382022/10/02 財經 匯兌收益 直得前三季獲利看俏 04:102022/10/01 證券．權證 內外交迫 前三季A股市值蒸發人民幣14兆 21:242022/10/02 財經 鋼聯前三季每股稅前盈餘8.45元 15:322022/10/06 財經 《興櫃股》旭東前三季營收年增逾2成 自行車設備需求不看淡 16:022022/10/07 財經 由田Q3、前三季營收 創同期新高 04:102022/10/08 證券．權證 自行車成車廠 9月與前三季營收傳捷報 23:462022/10/07 財經 《航運股》超車去年全年 慧洋-KY前三季每股稅前賺12.73元 15:422022/10/05 財經 金融業前八月獲利 衰退27.7％ 04:102022/10/07 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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