台南好米季今年人氣Line貼圖「貓貓蟲咖波」合作，打造最吸睛的「咖波稻田」。（台南農業局／李俊淇台南傳真）

為推廣台南好米以及米食，台南市府每年在後壁菁寮田區舉辦的「台南好米季」活動。（台南農業局提供／李俊淇台南傳真）

為推廣台南好米以及米食，台南市府每年在後壁菁寮田區舉辦的「台南好米季」活動，今年人氣Line貼圖「貓貓蟲咖波」合作，打造最吸睛的「咖波稻田」今（8）日上午，市長黃偉哲也到場為「咖波稻陣走」健走鳴槍，為活動拉開序幕。

市長黃偉哲一早就抵達後壁菁寮田區，與農糧區南區分署分署長羅正宗、農委會輔導處處長陳俊言、立法委員陳亭妃，以及多位民代、里長等貴賓，共同參加好米季的開幕儀式。

黃偉哲表示，台南是全國重要米食產區之一，每年辦理的好米季行銷活動更是不斷推陳出新，今年以人氣貼圖貓貓蟲咖波結合農村意象，早上不到5點就有咖波迷到場排隊等待購買聯名商品，很開心透過人氣代言明星咖波，讓更多好朋友能夠接觸到稻田文化產業。

農業局長李建裕表示，台南四大米產區包括白河、官田、柳營及後壁區，因嘉南平原適宜的土質及氣候，以及烏山頭水庫的純淨水源，造就出品質優良的台南好米。藉由好米季的舉辦，吸引遊客親近並走入農村，了解稻米產業，進而支持選用台南好米、帶動相關米食製品銷售。

後壁區公所表示，國慶連假3天推出咖波周邊手作DIY、咖波見面會、紅龜粿DIY與稻草筆DIY等活動，今天開幕更有健走活動、鄉村市集、米食品嘗。而最引人注目的可愛咖波到點彩繪景觀台則會開放到10月23日，歡迎民眾前來與可愛的咖波稻田拍照，也一睹台南農村風采。