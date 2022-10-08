於8歲以童星身份出道的盧以恩，出演過《天橋上的魔術師》、《神之鄉》、《四樓的天堂》等熱播台劇，今年剛滿20歲的她獨挑大梁主演電影《科學少女》，劇中再度與林暉閔搭擋拍攝，此次接受本報邀請特別穿上MSGM新裝搭配le Specs太陽眼鏡，並為了此次拍攝還特地準備K-Pop歌單，演繹近期火紅的Y2K時尚。

盧以恩為本次拍攝甚至用心準備歌單，將現場帶入Y2K分為，MSGM桃粉短版粗花呢夾克3萬2800元、桃粉粗花呢短褲1萬2800元、le Specs Air Heart 2600元。（攝影/石智中、服裝/MSGM、太陽眼鏡/le Specs、鞋/D+AF、妝髮/高媛媛）
盧以恩為本次拍攝甚至用心準備歌單，將現場帶入Y2K分為，MSGM桃粉短版粗花呢夾克3萬2800元、桃粉粗花呢短褲1萬2800元、le Specs Air Heart 2600元。（攝影/石智中、服裝/MSGM、太陽眼鏡/le Specs、鞋/D+AF、妝髮/高媛媛）

仍就讀國立台北藝術大學電影創作學系的盧以恩，年僅20歲便曾多次入圍金鐘獎，不過首度擔綱長片女主角，其實壓力非常大，此次在片中她飾演一名天才少女，透過自己設計的遊戲學習面對失去至親的傷痛，同時也探討人類是否可以用仿真AI機器人，來代替失去的親人的議題。盧以恩坦承此次角色對他很有挑戰，「我的角色要跟妹妹很好，但這對盧以恩來說有點難。」現實生活中沒有妹妹、又跟小孩子並沒有特別親近的她，為與劇中的妹妹培養感情也耗費不少心思。雖然此次在劇中有許多吃重的感情戲，不論是與林暉閔的校園戀曲，抑或是與家人之間的親情戲碼，入行出演過不少影視作品的她，更直呼這是入行來哭過最累的一部片。

盧以恩此次接受本報邀請演繹Y2K時尚，穿上MSGM霓虹蝴蝶上衣1萬5800元、MSGM蝴蝶印花牛仔褲 1萬5800元、le Specs OUTTA LOVE 1940元。（攝影/石智中、服裝/MSGM、太陽眼鏡/le Specs、鞋/D+AF）
盧以恩此次接受本報邀請演繹Y2K時尚，穿上MSGM霓虹蝴蝶上衣1萬5800元、MSGM蝴蝶印花牛仔褲 1萬5800元、le Specs OUTTA LOVE 1940元。（攝影/石智中、服裝/MSGM、太陽眼鏡/le Specs、鞋/D+AF）

不過由於她清楚明白由姚以緹飾演的AI機器人「艾普洛」是個機器人，因此在情緒抽離上並沒有特別感到十分困難，但由於平時在片場時與演員間熱絡的氣氛，讓她首次見到姚以緹所詮釋的「艾普洛」時，感到濃濃的違和感，但也因此更貼近於劇中角色「子瑜」的內心。談到本次劇中的AI機器人，她笑說如果現實生活中仿真AI機器人的話，「我應該會故意去捉弄它，把他弄到當機。」此次電影中的科技進步，要兼顧工作、課業因而日日通勤的她也腦洞大開，預測未來科技走向也都著重於交通上，「希望可以出現在家設定目的地後，可以統整所有人的路線，這樣大家就能上車睡覺也能安全到達目的地。」不過談到科技發展隨之而來的資安問題，則一反剛才的天馬行空，直言不諱地表示「如果想要便利的生活，就必須承擔這一部分的風險。」但若充實網路安全知識、了解資訊安全防護的資訊，其實就能夠更加守護自己的個資與隱私。

擁有一點老靈魂，但同時又有著俏皮性格的盧以恩，本次受邀穿上帶有Y2K風格的兩組套裝進行拍攝，其中印有蝴蝶印花的「花蝴蝶」套裝就是平時會穿的風格，「但是我平常會穿的風格的2.0版啦！」個性低調的她，其實私下不常穿著印花過於搶眼的服裝，但在工作服裝上則喜愛選用較為獨特、亮點設計的單品，其中又以較為優雅或是率性的服裝最常於參與活動時穿著，「花呢套裝其實算是我平時活動會穿的風格，但以前大多會用高跟鞋去做搭配。」

盧以恩為本次拍攝甚至用心準備歌單，將現場帶入Y2K分為，MSGM桃粉短版粗花呢夾克3萬2800元、桃粉粗花呢短褲1萬2800元、le Specs Air Heart 2600元。（攝影/石智中、服裝/MSGM、太陽眼鏡/le Specs、鞋/D+AF）
盧以恩為本次拍攝甚至用心準備歌單，將現場帶入Y2K分為，MSGM桃粉短版粗花呢夾克3萬2800元、桃粉粗花呢短褲1萬2800元、le Specs Air Heart 2600元。（攝影/石智中、服裝/MSGM、太陽眼鏡/le Specs、鞋/D+AF）

談到這次Y2K的流行，其實最主要的認識多是從近期熱門的K-Pop團開始了解，不論是蝴蝶元素、厚底鞋、寬褲等等，她有興趣嘗試看看，然而對於其中兩單品她卻有些抗拒，「小時候有穿過泡泡襪對他的印象不是很好、低腰褲的話因為腿不夠長，看起來會更短。」不過日前看到韓女團New Jeans舞台裝扮運動風造型，讓她躍躍欲試。

盧以恩此次接受本報邀請演繹Y2K時尚，穿上MSGM霓虹蝴蝶上衣1萬5800元、MSGM蝴蝶印花牛仔褲 1萬5800元、le Specs OUTTA LOVE 1940元。（攝影/石智中、服裝/MSGM、太陽眼鏡/le Specs、鞋/D+AF、妝髮/高媛媛）
盧以恩此次接受本報邀請演繹Y2K時尚，穿上MSGM霓虹蝴蝶上衣1萬5800元、MSGM蝴蝶印花牛仔褲 1萬5800元、le Specs OUTTA LOVE 1940元。（攝影/石智中、服裝/MSGM、太陽眼鏡/le Specs、鞋/D+AF、妝髮/高媛媛）

不過其實除了上述元素外，太陽眼鏡也是能夠輕鬆塑造千禧年風格的單品之一，由於當時是科技發展蓬勃的時代，因此具有些許賽博龐克風格、貓眼造型的眼鏡等，都十分受到歡迎，此類墨鏡最大特色就是鏡框狹長，多會搭配特殊色鏡片如漸層色、紫色、亮橘色等，近期許多精品品牌如Versace、FENDI等等也有推出類似款式。

Versace 2022秋冬太陽眼鏡系列。（Versace提供）
Versace 2022秋冬太陽眼鏡系列。（Versace提供）
Versace 2022秋冬太陽眼鏡系列。（Versace提供）
Versace 2022秋冬太陽眼鏡系列。（Versace提供）
FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列，具貓眼造型鏡框，邊緣刻有FENDI 經典 FF logo 圖案。（FENDI 提供
FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列，具貓眼造型鏡框，邊緣刻有FENDI 經典 FF logo 圖案。（FENDI 提供
FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列，Fendigraphy 太陽眼鏡在正面飾有精細的金色嵌飾，透明鏡腳上飾有相互搭配的經典 FENDI 字樣。（FENDI 提供）
FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列，Fendigraphy 太陽眼鏡在正面飾有精細的金色嵌飾，透明鏡腳上飾有相互搭配的經典 FENDI 字樣。（FENDI 提供）
le Specs Air Heart，2600元。（le Specs提供）
le Specs Air Heart，2600元。（le Specs提供）
le Specs OUTTA LOVE，1940元。（le Specs提供）
le Specs OUTTA LOVE，1940元。（le Specs提供）

機器人理財限65歲以下 挨批歧視老人
五龍國小轉型實驗學校揭牌 風神號機器人揮手
多功能機器人 成新世代潮流
#盧以恩 #風格 #機器人 #Y2K #單品