於8歲以童星身份出道的盧以恩，出演過《天橋上的魔術師》、《神之鄉》、《四樓的天堂》等熱播台劇，今年剛滿20歲的她獨挑大梁主演電影《科學少女》，劇中再度與林暉閔搭擋拍攝，此次接受本報邀請特別穿上MSGM新裝搭配le Specs太陽眼鏡，並為了此次拍攝還特地準備K-Pop歌單，演繹近期火紅的Y2K時尚。

盧以恩為本次拍攝甚至用心準備歌單，將現場帶入Y2K分為，MSGM桃粉短版粗花呢夾克3萬2800元、桃粉粗花呢短褲1萬2800元、le Specs Air Heart 2600元。（攝影/石智中、服裝/MSGM、太陽眼鏡/le Specs、鞋/D+AF、妝髮/高媛媛）

仍就讀國立台北藝術大學電影創作學系的盧以恩，年僅20歲便曾多次入圍金鐘獎，不過首度擔綱長片女主角，其實壓力非常大，此次在片中她飾演一名天才少女，透過自己設計的遊戲學習面對失去至親的傷痛，同時也探討人類是否可以用仿真AI機器人，來代替失去的親人的議題。盧以恩坦承此次角色對他很有挑戰，「我的角色要跟妹妹很好，但這對盧以恩來說有點難。」現實生活中沒有妹妹、又跟小孩子並沒有特別親近的她，為與劇中的妹妹培養感情也耗費不少心思。雖然此次在劇中有許多吃重的感情戲，不論是與林暉閔的校園戀曲，抑或是與家人之間的親情戲碼，入行出演過不少影視作品的她，更直呼這是入行來哭過最累的一部片。

盧以恩此次接受本報邀請演繹Y2K時尚，穿上MSGM霓虹蝴蝶上衣1萬5800元、MSGM蝴蝶印花牛仔褲 1萬5800元、le Specs OUTTA LOVE 1940元。（攝影/石智中、服裝/MSGM、太陽眼鏡/le Specs、鞋/D+AF）

不過由於她清楚明白由姚以緹飾演的AI機器人「艾普洛」是個機器人，因此在情緒抽離上並沒有特別感到十分困難，但由於平時在片場時與演員間熱絡的氣氛，讓她首次見到姚以緹所詮釋的「艾普洛」時，感到濃濃的違和感，但也因此更貼近於劇中角色「子瑜」的內心。談到本次劇中的AI機器人，她笑說如果現實生活中仿真AI機器人的話，「我應該會故意去捉弄它，把他弄到當機。」此次電影中的科技進步，要兼顧工作、課業因而日日通勤的她也腦洞大開，預測未來科技走向也都著重於交通上，「希望可以出現在家設定目的地後，可以統整所有人的路線，這樣大家就能上車睡覺也能安全到達目的地。」不過談到科技發展隨之而來的資安問題，則一反剛才的天馬行空，直言不諱地表示「如果想要便利的生活，就必須承擔這一部分的風險。」但若充實網路安全知識、了解資訊安全防護的資訊，其實就能夠更加守護自己的個資與隱私。

擁有一點老靈魂，但同時又有著俏皮性格的盧以恩，本次受邀穿上帶有Y2K風格的兩組套裝進行拍攝，其中印有蝴蝶印花的「花蝴蝶」套裝就是平時會穿的風格，「但是我平常會穿的風格的2.0版啦！」個性低調的她，其實私下不常穿著印花過於搶眼的服裝，但在工作服裝上則喜愛選用較為獨特、亮點設計的單品，其中又以較為優雅或是率性的服裝最常於參與活動時穿著，「花呢套裝其實算是我平時活動會穿的風格，但以前大多會用高跟鞋去做搭配。」

盧以恩為本次拍攝甚至用心準備歌單，將現場帶入Y2K分為，MSGM桃粉短版粗花呢夾克3萬2800元、桃粉粗花呢短褲1萬2800元、le Specs Air Heart 2600元。（攝影/石智中、服裝/MSGM、太陽眼鏡/le Specs、鞋/D+AF）

談到這次Y2K的流行，其實最主要的認識多是從近期熱門的K-Pop團開始了解，不論是蝴蝶元素、厚底鞋、寬褲等等，她有興趣嘗試看看，然而對於其中兩單品她卻有些抗拒，「小時候有穿過泡泡襪對他的印象不是很好、低腰褲的話因為腿不夠長，看起來會更短。」不過日前看到韓女團New Jeans舞台裝扮運動風造型，讓她躍躍欲試。

盧以恩此次接受本報邀請演繹Y2K時尚，穿上MSGM霓虹蝴蝶上衣1萬5800元、MSGM蝴蝶印花牛仔褲 1萬5800元、le Specs OUTTA LOVE 1940元。（攝影/石智中、服裝/MSGM、太陽眼鏡/le Specs、鞋/D+AF、妝髮/高媛媛）

不過其實除了上述元素外，太陽眼鏡也是能夠輕鬆塑造千禧年風格的單品之一，由於當時是科技發展蓬勃的時代，因此具有些許賽博龐克風格、貓眼造型的眼鏡等，都十分受到歡迎，此類墨鏡最大特色就是鏡框狹長，多會搭配特殊色鏡片如漸層色、紫色、亮橘色等，近期許多精品品牌如Versace、FENDI等等也有推出類似款式。

Versace 2022秋冬太陽眼鏡系列。（Versace提供）

Versace 2022秋冬太陽眼鏡系列。（Versace提供）

FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列，具貓眼造型鏡框，邊緣刻有FENDI 經典 FF logo 圖案。（FENDI 提供

FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列，Fendigraphy 太陽眼鏡在正面飾有精細的金色嵌飾，透明鏡腳上飾有相互搭配的經典 FENDI 字樣。（FENDI 提供）

le Specs Air Heart，2600元。（le Specs提供）