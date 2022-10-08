繼民眾黨竹北市長參選人林冠年涉酒駕遭撤銷黨籍和提名後，8日又傳出有黑函指控民眾黨竹北市民代表林姓參選人，過去疑涉嫌貪污而被任職的基金會辭退。對此身兼新竹縣市黨部主委的高虹安證實有收到檢舉，並表示2周前就已展開調查，若有不法也會依黨規辦理。

新竹縣竹北市8日傳出黑函，內容控訴市民代表林姓參選人過去在某基金會工作時，盜刻主管印章，只寫臨時收據給捐款者，未將捐款存到基金會帳戶，私自挪用捐款者的錢，因此被辭退，呼籲選民不要支持他。

高虹安8日受訪時也證實，新竹縣黨部有收到民眾檢舉，第一時間也跟基金會和參選人本人確認，由於雙方說法有出入，因此也正式立案進行協調和調查，也有安排時間會談，讓兩方說明。

高虹安指出，早在參選人被提名前，民眾黨選對會都有經過背景調查，是否有前科紀錄或刑事紀錄，並以判決系統為主，至於後續仍待團隊的調查跟討論。

高虹安也強調，就如同林冠年涉酒駕案一樣，如果一旦發現有任何不法情事，也會比照林冠年的方式辦理，也請外界不要擔心，黨部在前兩周就已經啟動相關調查程序。

高虹安8日在佑聖宮活動與林耕仁同台，被解讀為「藍白合」，高虹安則回應，今有許多宮廟和宗教文化相關活動，早上野到六媽祖廟，跟沈慧虹一起扛轎、參拜，在新竹活動參選人彼此相遇都很正常，也沒有刻意要跟國民黨參選人同台的情況，外界不需太多聯想。