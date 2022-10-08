一名工程師近日在竹北某家飲料店買珍奶，喝了一口覺得珍珠太軟爛，質疑珍珠不新鮮，跟飲料店反應問題，卻遭到店家冷處理，這位工程師一氣之下在Google留下負評，後續更是耗費1個月的時間翻閱食品研究論文，並聯繫消保官處理，最終消保官表示將好好督導業者，並要求業者賠償3杯等價的飲料給工程師。

一名工程師近日在竹北一間飲料店買珍奶，喝了覺得不對勁，便到該店家的Google評論區留言「珍珠是爛掉的、綿綿的，每顆都破碎，像是隔夜的珍珠！」並表示，他當下有先打電話去店家，但從上午10點多等到下午6點都沒有收到回覆，之後親自跑去店裡反應，結果店家竟叫他以後都不要來消費。

該名工程師痛批，這家飲料店的態度惡劣至極，也是他有生以來第一次遇到這樣的飲料店，大家在這家店買東西要三思，而且當初還沒有開發票，如今飲料又有狀況，讓他連一顆星都不想給。

工程師喝珍奶覺得珍珠太軟，到店家的Google評論區留負評。（圖／翻攝自Google）

根據《TVBS》報導，面對工程師的指控，店家喊冤說「食材是由中央廚房統一配送，產品控管都有一定的程序，而他們的珍珠確實比其他店家要鬆軟，這是特色！」而這位工程師聽了卻不相信，甚至還花了很多間翻閱食品研究論文，槓上店家。後來消保官介入，要雙方各退一步，業者將賠償工程師3杯等價的飲料，後續他們也將會嚴格督導業務，事情才落幕。

相關消息曝光後，立刻引起PTT網友討論，不少人狂讚工程師的處理方式「工程師就是實事求是，讚」、「 工程師之光」、「看好了文組，這就是理組治國」。不過，也有網友認為，為了一杯自己覺得不好喝的珍珠奶茶，耗費那麼多時間查詢論文，是不是有點小題大作、吃飽太閒？