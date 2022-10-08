民進黨新北市長參選人林佳龍日前提出首都捷運政策計畫，提出規畫沿著大漢溪兩側，興建中運量的溪北捷運，林佳龍競選辦公室發言人李坤城今表示，侯之前面對此事時回應：「這是我們早就在做的事情！」但侯做的是五泰輕軌與計畫中的泰板輕軌，跟我們提出的溪北捷運完全不同，批侯「連捷運跟輕軌都搞不清楚，應好好回去做功課」，質疑「可以蓋捷運為何要蓋輕軌？」並再要求侯接受辯論挑戰，並早日請假投入選戰，跟他們來場公平競爭。

李坤城說，林佳龍提出溪北捷運政策時，新北捷運局馬上跳出來指稱「不可行 」、「財務會虧損」，但淡海輕軌營運到現在虧損6億多元、環狀捷運也虧損近10億元，每次在議會質詢時，侯友宜都回答，大眾捷運系統不以營利為目的，虧損還是要做。

李坤城表示，既然捷運對新北市民眾重要，虧損也要做，為何林佳龍提出溪北捷運計畫時，侯團隊卻極力反對，他認為，捷運帶來的不只有交通便利，對於新北市民生活改變以及城市未來經濟發展都有相當大的助益，強調溪北捷運不論在速度、運量、服務範圍，都優於侯友宜的五泰板輕軌。

競選辦公室政策中心執行長王義川說，長期台北都會區捷運都已進入台北為起點、終點為主，但新北市有400萬人口，尤其三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋一直到土城，這條線上有200萬人口，需要有自己的一條捷運路線。

王義川解釋，捷運速度快、運量高、地下化高架化；輕軌速度慢、運量低，需有平面平交道設計，五泰板輕軌起點在環狀線北機廠旁，終點在泰山，未進入三重市中心，南止於板橋，未服務土城，不懂選擇起點遷就北機廠原因，且輕軌服務、效能低，只是處理轉運功能，多蓋在郊區，作為觀光與接駁轉乘。

王義川說，溪北捷運起點是三重新都心，與先嗇宮站共站，終點在土城，與板南線、萬大線交會，就能鞏固土城的轉運功能，讓土城西能至樹林、三鶯，北能至新莊迴龍，設計才會讓轉乘功能出現，強調溪北捷運貫穿新北三大都心，服務通勤通學乘客，並與現有捷運路線共站轉乘。

王義川表示，溪北捷運比五泰板輕軌規畫的車站數量、行經行政區、班距、載客數多，現在五泰輕軌送到交通部的報告，目前1公里預算20億元，至於捷運經費如以目前萬大樹林線2期估計，1公里是40億元，雖多出20億元，但服務高達200萬人口，但效益比輕軌更好，認為不將輕軌設計改為捷運，以後後悔來不及，經費單價也會愈來愈高。

最後王義川並侯友宜提出三問題，「新北可以蓋捷運為何要蓋輕軌？」、「溪北捷運路線經過三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋、土城的200萬人口，不值得蓋一條捷運嗎？」、「堅持蓋輕軌不申請蓋捷運，為什麼？」